محمد السعدني: «سمعت خبر وفاتي وأنا بشتري سحور».. وأحضر لأعمال مجنونة

كشف الفنان محمد السعدني، عن موقف غريب تعرض له أثناء استعداده لصيام يوم عرفة، إذ علم بشائعة وفاته، عندما كان يشتري سحور لوقفة عرفة، «لاقيت شاب واقف جنبي بيقول لواحد صحبه، إن الفنان محمد السعدني مات»، موضحًا أن خبر وفاته كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، يترحمون عليه، وهذا الأمر نتج من قيام الفنانة وفاء عامر بكتابة بوست حول وفاة محمد السعدني دون توضيح ماهية هذا الشخص.

تواصل مع زوجته ووالديه لإخبارهم بتكذيب هذا الخبر

وأضاف «السعدني»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تواصل مع زوجته ووالديه لإخبارهم بتكذيب هذا الخبر، «كانوا يومين صعبين جدًا، بس هذه الشائعة كان فيها شيء إيجابي وسلبي، منها إظهار حب الناس»، موضحًا أن زوجته الحالية كانت صديقته المقربة، ولا توجد قاعدة لإخبار الطرف الآخر بالحب، «مفيش قاعدة، ساعات أنا اللي بقول، وساعات هي، مفيش حاجة ثابتة»، كما تحدث عن سبب خفض وزنه، موضحًا أن حصره في بعض الأدوار الكوميدية هو السبب وراء هذا الأمر.

سبب إقدامه على إنقاص الوزن

وتابع: «قررت أني أخس عشان الشغل وعشان صحتي، وخفض الوزن أخذ مني سنوات، في أسبوع كامل عشت فيه على العصير بدون تناول أي طعام»، ومن الأشخاص التي لا تتناول الطعام كثيرًا ولكنه يتناول الكثير من الحلويات، «نسبة الحرق لدي ضعيفة للغاية، وخفض وزني أخذ منه سنوات»، مؤكدًا أنه قدم الكثير من الأدوار المختلفة خلال الفترة الأخيرة، مثل دوره في مسلسل «أبو العروسة»، ومسلسل «حلوة الدنيا سكر»، مشيرًا إلى أنه يحب أن يقدم كل أنواع الأدوار في التمثيل.

لدي مشروع رعب غير تقليدي

وأوضح أن لديه مشروع رعب غير تقليدي، «المشروع عبارة عن لعبة رعب، تتمثل فكرة العيش مشهد من فيلم رعب بشكل حقيقي، اللاعب يجلس داخل اللعبة ساعة محبوس، وبيحاول يهرب»، فاللاعب داخل لعبة الرعب يعمل على حل اللغز، وأصل اللعبة هي الهروب قبل انتهاء الوقت، وفي حال الفشل يخسر اللعب، ويخرج من اللعبة، كما أنه يحضر لعمل فني رعب بشكل مختلف عما قدمه سابقًا، وسيقوم بالتصوير بداية من شهر أكتوبر.

من المحتمل أن يشارك في مسرحية خلال الفترة المقبلة خارج مصر

وأردف أنه من المحتمل أن يشارك في مسرحية خلال الفترة المقبلة خارج مصر، كما يقوم بإعداد بعض الأشياء المجنونة في «الهالوين»، خاصة في لعبة الرعب الخاصة به، معقبًا: «الشباب بييجي الهالوين عندي، أنا عندي فنانين ولاعيبة كرة بتيجي عندي، أنا عندي فيديوهات لفنانين كتير ولاعيبة كرة كبيرة»، موضحًا أنه مثل في فيلم «العاشقان» مع الفنان الكبير نور الشريف، وقدم ما يقرب من أربع مشاهد، وبعد ذلك قدم فيلم «الناظر» مع الفنان علاء ولي الدين.