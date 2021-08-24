سعاد الخولي تمثل أمام الجنايات في قضية «الكسب غير المشروع» غدا

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدا الأربعاء، جلسات محاكمة المتهمة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق، في القضية التي تواجه فيها اتهامات بتحقيق كسب غير مشروع، بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك بعدما أحالها جهاز الكسب غير المشروع، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لمحاكمتها عما نُسب إليها.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل.

كسب غير مشروع

وأكّدت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن «الخولي» وبصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975، المتعلق بالكسب غير المشروع، وبصفتها كانت تشغل مناصب مدير مديريتي الطب البيطري بالقاهرة والبحر الأحمر، ومستشارا بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائبا لمحافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه غير معلومة المصدر، كما أثبتت وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.

مزايا وعقارات

وبيّنت التحقيقات، أن المتهمة تحصلت على عدد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها، واستثمرت فيها عن طريق إعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بتوطيد علاقاتها مع المترددين على جهات عملها، والتحصل على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتجت عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم، وبمواجهتها عجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

ضابط رقابة إدارية

واستمعت جهات التحقيق، خلال مرحلة التحقيق التي خضعت لها المتهمة، لشهادة ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، والذي أكدت تحرياته أن المتهمة دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها، ما مكّنها من امتلاك الثروات ووجود زيادة في دخلها عجزت عن إثبات مصدره المشروع.

12 سنة سجن

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، عام 2019، المتهمة سعاد الخولي، بالسجن لمدة 12 عاما، لإدانتها بتلقي رشاوى للقيام بعمل من أعمال وظيفتها، حيث حصلت على هدايا عبارة عن مجوهرات ومبالغ مالية ووجبات طعام، وهدايا أخرى.