محافظ كفر الشيخ وأعضاء «الرقابة الإدارية» يتفقدون مشروعات «برج مغيزل»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، ونائبه عمرو البشبيشى، واللواء اسلام صلاح، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والمقدم أحمد شزوان، بالرقابة الإدارية، مشروع تحسين خدمة مياه الشرب ببرج مغيزل، التابعة للوحدة المحلية للجزيرة الخضراء، ويستفيد منه قرية برج مغيزل وتوابعها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم البدء في المشروع فىأواخر يونيو الماضي بتكلفة 6 ملايين و524 ألف و486 جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة والتي تنفذ بـ18 قرية في مطوبس.

جاء ذلك، اليوم، بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومسئول وحدة حياة كريمة بالمحافظة، واسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، واحمد السماحى، مقرر حياة كريمة، وهيام الطباخ، ومحمد الصمودي، اعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعمر عبدالفتاح، نائب رئيس مدينة مطوبس.

إحلال وتجديد مدرسة برج مغيزل الإعدادية القديمة

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، إحلال وتجديد مدرسة برج مغيزل الإعدادية القديمة، ومدرسة برج مغيزل الابتدائية القديمة، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، بتكلفة 4 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 7 % أعمال خرسانية للمدرسة الإعدادية، وتم هدم المبنى القديم، لإعادة بناء مبنى جديد.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بإعادة تكليف الخدمة العامة بمدارس برج مغيزل، لسد عجز المدرسين، ونقل الطلاب لأقرب مدرسة لحين الانتهاء من إنشاء مدرستى برج مغيزل القديمتين والإعلان عن ذلك، مكلفاً التعليم بتوفير هيئة تدريس قبل بداية العام الدراسي الجديد بمدارس برج مغيزل، بالإضافة لتكليف الأبنية التعليمية بتوفير معامل وفصول أنشطة وبرجولات داخل المدرستين.

الإعلان عن مشروعات الجزيرة الخضراء والقرى التابعة

وآشار محافظ كفرالشيخ، إلى الإعلان عن المشروعات التى ستقام فى الجزيرة الخضراء والقرى التابعة لها ليتعرف أهالى القرى على المشروعات التى ستقام، كما نوه إلى دراسة إنشاء خط سيارات أجرة جديد، من برج مغيزل لكفرالشيخ لخدمة طلاب الجامعة والموظفين.

وكشف اللواء جمال نور الدين، عن المشروعات الخدمية التي ستشهدها قرى مركز مطوبس وعددها 18 قرية و187 تابعاَ، ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري ضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، وتشهد القرى مشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل خطوط الفايبر، وإقامة مجمعات خدمية، رصف الطرق بالاسفلت، ورصف الطرق الداخلية بالأنترلوك، إضافة إلى تبطين الترع، واقامة مصنع لتشغيل الشباب، وغيرها من الخدمات.