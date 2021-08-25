العاملون بالسياحة يستعدون لصرف الدفعتين 8 و9 من إعانات الحكومة

استعدادا لصرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من إعانات الطوارئ التي قررتها الدولة للعاملين بالقطاع السياحي المصري، طالب الاتحاد المصري للغرف السياحية من الـ 5 الغرف السياحية التابعة لها مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لكل غرفة لتجهيز الكشوفات الخاصة بالعاملين بها لصرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.

تجهيز كشوف العاملين المؤمَّن عليهم تمهيدا لصرف الدفعتين

ومن جهته، خاطب عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لتجهيز كشوف العاملين المؤمَّن عليهم تمهيدا لصرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من إعانات صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة، مشددا على ضرورة قيام كل المنشآت والمطاعم السياحية بسداد أي مديونيات قديمة عليها تمهيدا لصرف الدفعتين خلال الأسابيع المقبلة.

صرف الإعانات بسبب استمرار الظروف الاقتصادية السيئة نتيجة جائحة كورونا

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم 41 لسنة 2021 أنه يجب على المنشآت والمطاعم السياحية صياغة طلب الصرف وفقا لنموذج الطلب على ورق المنشأة على أن يتم ختمه بخاتم المنشأة.

وأشار إلى أن النموذج الخاص بطلب صرف إعانة سيتم توجيه إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومكتوب فيه أنه «نظرا لاستمرار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا وما تبع ذلك من غلق المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، وطبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وقرارات تعليق حركة الطيران الدولي والمحلي بجمهورية مصر العربية، ما أثر بالسلب على قطاع السياحة لذا نرجو الموافقة على صرف إعانة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالمنشأة، مشيرا إلى أنه يتم ذكر اسم المنشآة طبقا لما هو مسجل بالتأمينات الاجتماعية، فضلا عن الرقم التأمينى للمنشآة، لافتا إلى ضرورة تحديد جهة الصرف للعاملين سواء عن طريق البنك أو الهيئة القومية للبريد، على أن يرفق بيان إكسيل بأسماء العاملين وصور بطاقة الرقم القومي الخاص بهم.

وأشار إلى أن الإعانة تصرف للعمالة المؤمن عليهم ووفقا لراتب شهر ديسمبر 2019 ويبلغ الحد الأدنى للإعانة 600 جنيه والأقصى 1575.