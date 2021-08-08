خبراء: عودة السياحة الروسية ستنعش القطاع السياحي ونتوقع 2 مليون سائح

أكد خبراء السياحة بالبحر الأحمر، أن عودة استئناف حركة السياحة الروسية إلى فنادق الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، ستنعش القطاع السياحي، وذلك بعد إعلان وصول أولى رحلات الطيران السياحية الروسية إلى مطار الغردقة غدا الاثنين، بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات منذ حادث سقوط طائرة شرم الشيخ، وذلك عقب نجاح مفاوضات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

من جانبه كشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية كبرى بالغردقة، المكاسب الاقتصادية والمادية من وراء عودة السياحة الروسية، موضحا أنها سوف تتخطى حاجز الـ 4 مليارات دولار سنويا، خاصة أنه من المخطط أن يتجاوز عدد السائحين الروس 2 مليون سائح سنويا في المدن السياحية المصرية.

وأضاف «جمعة» في حديثه لـ «الوطن»، أن العاملين بالقطاع السياحى استقبلوا قرار استئناف رحلات الطيران الشارتر إلى مطارات الغردقة ومرسى علم بسعادة بالغة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بالقطاع السياحى، مؤكدا استعداد الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال السائحين الروس.

من جانبه أفاد عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، فى تصريح لـ «الوطن»، أن 224 رحلة طيران سياحية قادمة من روسيا إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة، وذلك بعد أن صرحت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي بإصدار تصاريح طيران لمنظمي الرحلات الجوية للاذن بالسفر إلى المدن المصرية وذلك اعتبارا من التاسع من شهر أغسطس الجاري.

وأكد على استعدادت فنادق البحر الأحمر بعودة السياحة الروسية، حيث تم تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بلقاح كورونا المستجد، مضيفا أن مطارات شرم الشيح والغردقة ستستقبل 7 أعضاء من رجال الأمن الروسي بشكل دوري يتم تغيرهم، كل فترة محدودة قد تصل لشهرين، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مطار الغردقة الدولي وشرم الشيخ أثناء وصول الوفود السياحية الروسية.