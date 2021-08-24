خبير يكشف طرق سرقة الأموال من «الفيزا»: ليس فقط بالرقم السري

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن بعض الناس يقعون ضحية النصب نتيجة لبعض الإغراءات، والعروض الوهمية، التي تصلهم في رسائل على الهواتف، ثم يطلبون بعض بياناتهم، مشيرًا إلى أن بعض الجهات والمحلات تحصل على أرقام هواتف العملاء، ثم تبيعها، وبعض النوادي الرياضية أيضًا تبيع أرقام هواتف أعضائها.

طرق كثيرة للسرقة

وأضاف «حجاج»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أن بعض الناس يظنون عدم قدرة القراصنة والسارقين على سرقة المال من «الفيزا» إلا باستخدام الرقم السري المكون من 4 أرقام، وهذا أمر خاطئ، فهناك طرق أخرى يمكن سرقة الأموال بها، حيث إن الرقم السري لا تحتاجه إلا في ماكينة السحب فقط.

وتابع خبير أمن المعلومات أن الدولة في الفترة الأخيرة أتاحت إمكانية فتح حساب جديد للعملاء الموجودين لديها بالفعل من خلال بعض البيانات البسيطة، مثل رقم الحساب القديم، ورقم البطاقة، وأيضا كود تفعيل يصل على الهاتف المحمول.

وأكد أن كل بنك يوفر جهازًا مجانيًا -أو برسوم بسيطة- يولد رموزا عند تحويل الأموال، أو يوفر برنامجًا على الهاتف المحمول يولد رموزا، وبدونه لا يمكن التحويل للعملاء الذين يمتلكون حسابًا بنكيًا على الإنترنت، وإذا كان العميل لا يمتلك حسابًا بنكيًا على الإنترنت، فإن النصاب يستطيع عمل حساب باسم العميل ويحول الأموال دون الحاجة إلى الجهاز.

خطر خطوط الهاتف المحمولة المجهولة

وشدد على أن البنوك ترسل الرسائل النصية باللغة العربية للعملاء، رغم أن هذا تكلفته عالية عليها، إلا أنها تفعل ذلك لكي لا يقول أحد العملاء إنه لا يفهم الرسالة.

ولفت إلى أن هناك الكثير من أرقام الهواتف المحمولة مجهولة الهوية ويستخدمها البعض في النصب على الناس، وهذه الخطوط تشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، مشددًا على أن وزارة الداخلية دائمًا ما تطالب شركات الاتصالات بتسجيل بيانات خطوط الهاتف المحمول ببيانات حقيقية، ويجب على المواطن أن يتأكد من تسجيل خط الهاتف المحمول باسمه.