«التخطيط» تكشف تفاصيل جائزة مصر للتميز الحكومي: تدار وفق معايير الأيزو

كشف المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل جديدة عن جائزة مصر للتميز الحكومي، إذ ذكر أن تلك الجائزة، تهدف إلى تحقيق التميز في وحدات الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الدورة الأولى كان الفائزين فيها من محافظتي سوهاج والوادى الجديد، كما أن الوزارة تتواصل مع 120 ألف متدرب ومشارك في الجهاز الإداري للدولة، وهناك إشراف على جائزة التميز الحكومي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018.

«سياسة الجودة» تساهم في تطبيق أعلى المعايير في تنفيذ وتطبيق الجائزة

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعرض على شاشة «extra news»، أن عدد ساعات التفاعل كبير للغاية، خاصة مع بداية التدريب الإلكتروني، كما أن وثيقة «سياسة الجودة»، تساهم في تطبيق أعلى المعايير في تنفيذ وتطبيق الجائزة، موضحًا أن معايير الجودة التي يجري الالتزام بها في كل خطوة، نقوم بها من خلال اعتماد وثيقة سياسة الجودة، لجعل الجائزة تدار وفقا لمعايير الأيزو العالمية في مجال الإدارة.

هذه الجائزة تساهم في تحسين خدمات المقدمة للمواطن

وأوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة لها منحى، وهو التأثير الإيجابي من خلال إلقاء الدور علي النماذج المتميزة، ونعمل على أخذ هذه النماذج وتطبيقها في الجهات المثيلة، كما أن هذه الجائزة، تساهم في تحسين خدمات المقدمة للمواطن، ورفع كفاءة كوادر العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وهذا ينعكس على فرص أكثر للنمو اقتصادي وزيادة الإنتاجية، كما أن اعتماد سياسة الجودة للجائزة، يأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، لتحقيق رؤية مصر 2030.

هدف الجائزة بناء جهاز إداري كفء وفعال وهيئات حكومية متميزة

وأوضح أن هدف الجائزة، بناء جهاز إدارى كفء وفعال، يضم مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كل جوانب الأداء، لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة، وفي إطار سعي الجائزة لدعم تنافسية عملياتها، وفقًا لأفضل الممارسات.