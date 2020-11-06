صحة جنوب سيناء تنافس على جائزة "مصر للتميز الحكومي"

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عن تجهيز مركز نموذجي متكامل لفحص العاملين المشتغلين في مجال تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، ومده بكافة التجهيزات المتطورة، بداية من الكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة والمعدات التي تساهم في تحسين الآداء وتقديم خدمات ذات جودة متميزة، لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنافس في الحصول على جائزة "مصر للتميز الحكومي" موضحًا أن مركز فحص المشتغلين في مجال تداول الأغذية والمشروبات بشرم الشيخ، جرى تجهيزه بكافة الإمكانيات بناء علي تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، ليتناسب مع طبيعة المدينة العالمية في خدمة القطاع السياحي، بما يحسن الصورة الذهنية لدى السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأضاف أن المركز سيصبح مؤسسة حكومية متميزة قادرة على التنافس، وتعمل على تغير نسق العمل الحكومي، من خلال نشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار، عبر العمل كفريق واحد بأهداف ونتائج واضحة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في إطار رؤية الدولة 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفؤ وفعال يساهم في تحقيق التنمية التي تلبي رغبات وتطلعات المواطنين .