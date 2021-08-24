القباج: نتعاون مع «الاتصالات» لإنشاء موقع إلكتروني لتشغيل ذوي الهمم

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تولي اهتماما بأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن 26% من الدعم موجه لذوي الإعاقة.

وأضافت، في تصريحات خلال ندوة ببرنامج «كلوب هاوس»، أن الوزارة انتهت من ميكنة مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى محافظات لتسهيل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة تجاه تعزيز قدراتها البشرية منذ العام الماضي، حيث تم تدريب العاملين بـ220 مكتبا من مكاتب التأهيل، كما تم تطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين وعمل قاعدة بيانات متكاملة ليس فقط لرصد إعداد ذوي الإعاقة، لكن لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة لأنه في حال تحليل البيانات مبكرا يمكن التخفيف من حدة الإعاقة.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أنه جارِ التعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء موقع إلكتروني لتوفير وتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت هذا العام دعما للطلاب من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية، من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية، بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية وبرامج اللفظ المُنَغم والسماعات الطبية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة «برايل» لذوي الإعاقة البصرية، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.

ولفتت إلى أن الوزارة ستطلق حملة لتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة «لاب توب ناطق» للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية في إطار البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة».