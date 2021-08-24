لكي لا تكون ضحية.. خبير يقدم نصائح لعملاء البنوك

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن البنوك العاملة في مصر لديها نظام أمني قوي يحمي بيانات العملاء، ولكن للأسف هناك مشكلة في ثقافة العملاء أنفسهم، مشددًا على أنه يجب على العميل أن يحرص على طلب جهاز مولد الرموز لحماية حسابه، أو تحميل التطبيق البنكي الخاص بتوليد الرموز على هاتفه المحمول، مشددًا على أن البنوك توفر هذه الخدمة مجانًا، أو مقابل رسوم بسيطة.

احذروا الضغط على الروابط الوهمية

وأضاف «حجاج»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أن المستخدم عندما يصل إليه رابط على موقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الدردشة، لا يجب أن يضغط عليه قبل أن يتأكد من المعلومات.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن أي شيء ليس له علاقة بالموقع الرسمي للجهات أو المؤسسات من الوارد أن تكون مزيفة، أو شخص ما ينتحل صفة الجهة الرسمية، واحذروا من الإعلانات الوهمية لشركات الكهرباء والمياه التي تطلب موظفين، ثم يطلبون بيانات المستخدمين، واحذروا أيضًا من رسائل «مبروك أنت كسبت»، ويحصلون من المستخدمين على بياناتهم.

وشدد على أن عملاء البنوك يجب أن يحصلوا على حسابات على الإنترنت، أو يتواصلون مع البنوك لتفعيل خدمة الرسائل التي يتابعون من خلالها ما يحدث في حساباتهم.

تحديث بيانات خطوط الهواتف

وطالب شركات الاتصالات بتحديث بيانات العملاء، لإثبات أن الخطوط مملوكة لأصحابها الحقيقيين، وإلا يتم وقف الخطوط، محذرًا من استخدام خطوط الأشخاص المتوفين حديثًا في التعاملات البنكية قبل إخطار البنك أو إخطار الجهات المعنية بوفاة هذا الشخص.

وشدد على أن البنوك يجب عليها توعية العملاء والمواطنين، ولكن لا يوجد خطأ لديهم، لأن القانون لا يحمي المغفلين.