رامي رضوان في تجربة لـ«الصبارة الراقصة» على الهواء: «مشقلبة الدنيا» (فيديو)

علق الإعلامي رامي رضوان على لعبة الصبارة الراقصة، التي تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، مستعينا بإفيه للفنان أحمد مكي يقول فيه: «يقطع النت على النتيت على اللي بينتنوا عليه».

وظهر «رضوان»، خلال حلقة مساء الثلاثاء، من برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وإلى جوارة «صبارة راقصة»، قائلا عنها: «البتاعة دي متصدرة تريندات السوشيال ميديا من عشرة أيام ومازالت».

وحرص الإعلامي على تجربة اللعبة على الهواء، موجها حديثه إليها بشكل ساخر قائلا لها: «مساء الخير إنتي مشقلبة الدنيا، لترد عليه الصبارة بنفس الجملة وهي تتراقص وتتمايل».

ووصفها الإعلامي بـ«اللعبة اللذيدة ودمها خفيف يعني»، منبها أنه لا يتوقع بأن يستطيع أي شخص أن يلعب بها لأكثر من 3 دقائق ويصاب بالملل.

رامي رضوان: حديث السوشيال ميديا عن الصبارة الراقصة رفع سعرها لـ1000 جنيه وأكثر

وكشف أن حديث مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في ارتفاع سعر هذه اللعبة من 200 جنيه إلا حوالي 1000 جنيه وأكثر، كما أنها بالأساس ليست متوفرة بشكل كبير في الأسواق ويحتاج الأمر إلى ساعات للبحث عنها.

وأشار إلى أنه لا يرى أن تلك اللعبة ليس بها مشكلة، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة التعامل معها، مستشهدا بالمثل الذي يقول «أي شيء لما بيزيد عن حده بيتقلب لضده»، معترضا على ادعاء بعض تجار اللعب بأن هذه اللعبة تساعد الأطفال على تعلم النطق والكلام.

رامي رضوان: الأطباء النفسيون حذروا من إفراط الأطفال في استخدامها

وأوضح «رضوان»، أن الأطباء النفسيون بدأوا أيضا في الحديث عن تلك اللعبة بعد انتشارها بهذا الشكل، منبها أن الأطباء كشفوا بأنه ليس هناك مشكلة من تلك اللعبة، لكن في الوقت نفسه حذروا من استخدامها لأن هذا سيؤدي إلى نتائج سلبية بسلوكيات الأطفال وبالأخص الذين يترواح عمرهم من سنتين وحتى 10 سنين.