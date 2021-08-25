وائل القباني: شكرا لجمهور نادي الزمالك بعد الفوز بالدوري

قال الكابتن وائل القباني، نجم النادي الزمالك السابق، إنه يبارك لجمهور النادي للفوز بالدوري الصعب الذي يستحقه النادي، لأن اللاعبين كانوا أصحاب أداء عالي طوال الموسم، لافتا إلى أن المجلس المؤقت لنادي الزمالك حرص على تهيئة اللاعبين من أجل الحصول على الدوري وسط أداء كل شخص بدوره بعد فترات كانت تنتشر الأخبار كثيرا عن النادي، متابعا: «أوجه الشكر الكثير لجمهور نادي الزمالك العريق الذي دعم النادي رغم التغيرات الكثيرة التي مر بها الفترة الأخيرة».

إدارة النادي الزمالك حاسمة

وأضاف «القباني»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «من مصر» على فضائية «CBC »، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مجلس الإدارة حرص على التجديد للاعبين في الوقت المحدد لهم وكان يعاقب اللاعبين المتمردين وكان آخرهم اللاعب محمود جنش الذي رفض الجلوس على دكة البدلاء.

دور مجلس إدارة الزمالك للحصول على البطولة

وتابع نجم النادي الزمالك السابق: «مجلس الإدارة كان بيطبق النظام وبيبعد أي حد مش بيطبق النظام، واللاعيبة كانت مهتمة بالحصول على الدوري بعد ضياع البطولة الإفريقية عشان يعيدوا هيبة نادي الزمالك، لأن دي أهم بطولة بعد البطولة الإفريقية وإحنا قولنا الزمالك مبيقفش على لاعيبة وآخرهم فرجاني ساسي اللي مرضيش يجدد للنادي والزمالك وقف برضه على رجله وكمل، اللاعيبة أثبتت إنها قدرت تاخد بطولة بدون مصطفى محمد وفرجاني ساسي مع احترامي للجميع».

مدرب الزمالك ودوره الهام

وأكد نجم النادي الزمالك السابق، أن المدرب كارتيرون أثبت أنه مدرب فني كبير رغم أخطاءه وحقق بطولة، وهي المقياس لأي مدرب ناجح، مشيرا إلى أن الزملكاوية يدعمون المدرب في كل اختياراته الفترة المقبلة.