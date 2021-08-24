سليمان عيد عن مباراة الزمالك: عايز أسمع أحلى مبروك من الأهلاوية

يترقب الفنانون خلال الساعات القليلة المقبلة النتيجة النهائية لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي، التي تقام الآن على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وينتظر الجمهور تتويج نادي الزمالك بالدوري، مع انتهاء أحداثها.

سليمان عيد: أنا زملكاوي

وحرص الفنان سليمان عيد على توجيه الدعم لنادي الزمالك مع بدء المباراة الخاصة بهم مع الانتاج الحربي، التي ينتظر جمهور الزمالك تتويجه بالدوري من خلالها.

وقال سليمان عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا زملكاوي جدا، وعايز أسمع أحلى مبروك من الأهلاوية دلوقتي، لأن الدوري زملكاوي».

وأضاف الفنان سليمان عيد: «ربنا مع فريق الزمالك، أنا متأكد إن شاء الله إنهم هياخدوا الدوري، ولازم الأهلاوية يبقى عندهم روح رياضية كدا، ويتقبلوا الموضوع».

وتابع الفنان سليمان عيد، بأنه لن يتمكن من مشاهدة المباراة بسبب انشغاله بمشاهدة فيلم 200 جنيه، لكنه سيتابع النتيجة.

دينا فؤاد: «أنا أهلاوية أبا عن جد»

وبدورها، كشفت الفنانة دينا فؤاد عن ترقبها لنتيجة الماتش، رغم أنها تشجع النادي الأهلي، حيث قالت «أنا أهلاوية أبا عن جد، وعلشان كدا بشجع النادي الأهلي».

وتابعت قائلة: «بس طبعا بقول للزمالك ربنا معاكم ويوفقكم النهاردة، لأني بشجع اللعبة الحلوة».

جدير بالذكر، أن نهاية الدوري من المتوقع أن تحسم اليوم، بمواجهتي الأهلى والجونة من ناحية، والزمالك والإنتاج الحربي من ناحية أخرى، وإذا نجح الزمالك في الفوز على فريق الإنتاج الحربي الذي يتقدم الأبيض خلال اللقاء بهدف مقابل لا شيء بعد نصف ساعة حتى الآن، سيحسم رسميا لقب الدوري، ويكون رقم 13 في مسيرته الطويلة.

أما في حال التعادل أو الهزيمة، مع فوز الأهلى الذي يتأخر بهدف أمام الجونة، سيتم تأجيل حسم اللقب للأسبوع الأخير، المقرر إقامته الأسبوع المقبل، حيث سيواجه نادي الزمالك نادي البنك الأهلي، في حين يلعب النادي الأهلي مع نادي أسوان.