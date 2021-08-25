تعرف على أفضل المعالم السياحية في شرم الشيخ

مدينة شرم الشيخ تعد من أفضل المقاصد السياحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتمتع المدينة بمقومات سياحية ليس لها مثيل، شرم الشيخ هي إحدى الوجهات السياحية التي تستقطب السياح من دول أوروبا وروسيا لما تتمتع به من طقس مشمس صيفا وشتاء، تحوي المدينة على كنوز بحرية وثروات بيئية، تحت المياه يوجد كنوز غارقة وشعاب مرجانية ليس لها مثيل.

أفضل المعالم السياحية في شرم الشيخ.. الشعاب المرجانية

الشعاب الموجودة في خليج العقبة وتجذب إليها محبي رياضة الغوص، شرم الشيخ تعتبر المنطقة الأولى للغوص في مصر، فلها طابع خاص حيث توجد كنوز داخل المياه منها على سبيل المثال السفن الغارقة من مئات السنين وأشهرها سيسل جورم، حيث يمكن مشاهدة حطام السفينة الغارقة منذ سنين والشعاب المرجانية والأسماك النادرة، ومن أشهر مناطق الغوص رأس محمد، شارك باي وهى نقطة انطلاق كل مبتدئ في الغوص، وتعد مركزاً لتعليم الهواة والمبتدئين وتتمتع ببيئة بحرية خلابة يفضلها الغواص المبتدئ، بالإضافة إلي منطقة أم سيد حيث تتمتع بطبيعة جبلية تختلط بالبحر ويهواها المحترفون، جزيرة تيران، الجاردنز.

افضل المعالم السياحية في شرم الشيخ.. محمية رأس محمد

محمية رأس محمد واحدة من أفضل المحميات على مستوى العالم لما تتميز به من تنوع بيولوجي، تقع هذه المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وتمثل الحافة الشرقية لمحمية رأس محمد حائطاً صخرياً مع مياه الخليج الذي توجد به الشعاب المرجانية، المحمية تضم قناة المانجروف، وتتميز منطقة رأس محمد بوجود الشواطئ المرجانية، والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، وتحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كل جوانبها البحرية، المحمية موطن للعديد من الطيور والحيوانات المهمة مثل: الوعل النوبى بالمناطق الجبلية وأنواع الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات والتي لا تظهر إلا بالليل، كما أن المحمية موطن للعديد من الطيور المهمة مثل البلشونات والنوارس.

أفضل المعالم السياحية في شرم الشيخ.. محمية نبق

تضم مدينة شرم الشيخ أحد المعالم السياحية وهي منطقة محمية نبق التي تبلغ مساحتها 600 كيلو، تقع على خليج العقبة، في منطقة بين شرم الشيخ دهب ووادي أم عدوي في جنوب سيناء، ولقد أعلنت كمحمية طبيعية عام 1992.

محمية نبق تتميز بوجود البيئة الصحراوية الجبلية ذات الكثبان الرملية عند وادي كيد، تتمتع المحمية بالوديان الزاخرة بالنباتات الطبيعية النادرة، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية النادرة والأسماك الملونة في قاع الخليج.

أفضل المعالم السياحية في شرم الشيخ.. متحف شرم الشيخ الجديد

متحف شرم الشيخ يعد حاليا أفضل المعالم السياحية في مدينة السلام، الدكتور محمد حسانين وكيل المتحف، قال إن المتحف مقام على مساحة 200 ألف متر مربع، ويضم 5200 قطعة أثرية من الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة، وذلك في ثلاث قاعات عرض رئيسية، حيث تقع الأولى على يمين الممر الملكي، وتضم قطعًا أثرية لم يسبق عرضها لمجموعة من القطط والصقور والتماسيح، وبعض الحيوانات المحنطة وهي مكتشفة حديثا.

وتضم القاعة تماثيل لبعض الآلهة ومقبرة ومومياء وتابوت لسيدة من العصر الحديث، إلى جانب مراكب الشمس التي تعد وسائل نقل المصري القديم في النيل وبعض الدول المجاورة.

يضم المتحف ثلاث قاعات للعرض المتحفي، إضافة إلى منطقة ترفيهية تضم عددًا من المطاعم والبازارات ومحال الحرف التراثية، ومسرح مكشوف وساحات لإقامة الاحتفالات والفعاليات.

أفضل المعالم السياحية في شرم الشيخ.. وادي الخروم

وادي الخروم أحد أبرز المعالم السياحية في شرم الشيخ حيث يتميز الوادي بوجود الجبال والصحاري، رحلات البيتش باجي تكون في النهار في منطقة الخروم ويشارك في هذه الرحلة آلاف السياح، في الليل تتحول الجبال إلي مناطق ساحرة وتقام الحفلات الحبلية والعشاء البدوي في الليل تحت أضواء النجوم.