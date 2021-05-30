160 طالبا جامعيا يشاركون في تجميل محمية «رأس محمد» «صور»

شارك 160 شابا وفتاة من 10 جامعات مصرية وعربية، اليوم الأحد، في حملة نظافة لشواطئ محمية رأس محمد التابعة لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ضمن مبادرة «جميلة يا مصر»، التي أطلقتها وزارة البيئة، برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ودعم البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، في إطار مشروع الإدارة الآمنة للمخلفات الإلكترونية الذي ينفذه برنامج المنح الصغيرة، ومرفق البيئة العالمي بمدينة شرم الشيخ.

المبادرة ضمن فعاليات منتدى إدارة المخلفات الإلكترونية الخطرة

وقال الدكتور ممدوح رشوان، رئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، إن هذه الحملة، تأتي ضمن فعاليات منتدى إدارة المخلفات الإلكترونية الخطرة، وينفذه برنامج المنح الصغيرة، الممول من مرفق البيئة العالمي، من خلال جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، بالتعاون مع وزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة جنوب سيناء، تحت شعار «كن عصريًا وصديقًا للبيئة».

وأضاف رئيس الجمعية في تصريح له اليوم الأحد، أن وزارة البيئة وفرت الأدوات والمعدات التي استخدمها الشباب في حملة النظافة داخل مياه المحمية وخارجها، لافتًا إلى أن وزيرة البيئة اهتمت بفعاليات منتدى المخلفات الإلكترونية الخطرة، الجاري عقده بمدينة شرم الشيخ، وأشادت بوعي الشباب حول قضايا البيئة المختلفة.

وأوضح أن الشباب المشاركين في حملة النظافة، يقومون بزيارة محمية رأس محمد لأول مرة، والتعرف على طبيعة المحمية ومحتوياتها سواء البحرية والبرية، إلى جانب التعرف على أشجار المانجروف وفوائده الاقتصادية والبيئية، واستمعوا إلى شرح وافي من قبل قطاع المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، عن المميزات الفريدة التي تتمتع بها المحمية وطبعتها الخلابة، وأنه جرى إعلان محمية رأس محمد محمية طبيعية عام 1983، وتعد أول محمية طبيعية في مصر.

وأشار إلى شباب الجامعات المشاركين في المنتدى، نظموا حملة تطوعًا منهم لتجميع الأكياس البلاستيكية داخل غابة المنجروف، في إطار حرصهم للحفاظ على المحميات الطبيعية من كل أشكال التلوث، خاصة المخلفات الصلبة والبلاستيكية، بهدف تشجيع الشباب على المساهمة في الحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر، أن محمية رأس محمد تم ضمها للقائمة الخضراء من قبل الاتحاد العالمي، لصون الطبيعة، وتبلغ مساحة المحمية 453 كيلو متر، وتتميز المحمية بالتنوع العالي لبيئة الشعاب المرجانية والأسماك، ما يجعلها مقصدًا عالميًا للسياحة.