«التنمية المحلية»: تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تنسيق بين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة من أجل استمرار المشاريع الخدمية والتنموية التي ستكون في العام المالي 2021/ 2022، إذ جرى مناقشة تنفيذ عدد من المشاريع تتضمن الصرف الصحي والمياه في طور سيناء لرفع مستوى الخدمات في هذه المنطقة على المستوى العمراني والاقتصادي، وكذلك رفع الطرق في منطقة حمام موسى.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة « Extra News»، اليوم الاثنين، أن مدينة طور سيناء تشمل عدة مشروعات تنموية في المرحلة الثانية للتطور في ظل وضعها على الخريطة المحلية والدولية للسياحة.

تنفيذ مشروعات تطوير في طور سيناء

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجه لتنفيذ مشروعات تحقق تطوير في جنوب سيناء على الجانب الاجتماعي والسياحي والثقافي، مع تطوير الطريق الدائري لمدينة شرم الشيخ من أجل تسهيل حركة المركبات والسيارات بالمدينة السياحية، مع التأكيد على انتهاء المشاريع الخاصة بالنظافة في توقيتاتها المحدة خاصة مراحل الفرز الأولى للقمامة، من أجل تحسين مستوى نظافة الشوارع الخاصة بمدن المحافظة المختلفة والحفاظ على الشكل الجمالي.

التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في جنوب سيناء

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك متابعة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك التأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي الخاص لمواجهة كورونا في ظل تطوير العنصر البشري في المحافظة، وتطوير منظومة الخدمات وتطبيق التحول الرقمي بإشراف وزارة الاتصالات من أجل حوكمة الأداء الحكومي في محافظة جنوب سيناء.