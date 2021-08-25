«الفرنسي للدراسات»: القاهرة من أهم الحلفاء الدوليين لباريس

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات، إنه في الآونة الأخيرة، اتسعت العلاقات بين مصر وفرنسا بشكل ملحوظ، لا سيما أن عددا من الملفات الإقليمية والدولية بين البلدين أصبحت أكثر اشتباكا، وهو ما يعكس حجم التقدم الواضح في علاقات البلدين.

وأكدت الدكتورة عقيلة دبيشي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القاهرة أصبحت من أهم الحلفاء الدوليين لفرنسا، في مجالات وملفات متعددة، منها الملف الليبي، ومصالح الطرفين في ضرورة الاستقرار هناك والحد من الإرهاب، وهو ما سبق وناقشه بالفعل كل من الرئيس السيسي وماكرون على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة 74) في نيويورك.

أزمة غاز شرق المتوسط وملف الإرهاب

وأشارت مدير المركز الفرنسي للدراسات إلى أن هناك أيضا أزمة غاز شرق المتوسط، وهو ملف آخر للتعاون الفرنسي المصري، خصوصا بعد مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة فايز السراج الليبية المنتهية ولايتها، والذي اعتبرته كل من فرنسا ومصر، انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، وأن هذا يقوض فرص الاستقرار الاقليمي، ناهيك عن ملف الإرهاب، والقاسم المشترك المتمثل بخطر انتشار الإسلام السياسي.

وتابعت: كل هذا بالفعل يؤسس بشكل أو بآخر لثقة كبيرة على المستوى السياسي، تبلور بشكل كبير سابقا من خلال التعاون الأمني والعسكري، والمناورات الأخيرة والتدريبات المشتركة ليست جديدة في التعاون الأمني والعسكري، فمصر قد أصبحت عنصراً مهماً لفرنسا في مجال التسلح، خاصة بعد شرائها 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، كانت اتفقت على شرائها، بالإضافة إلى فرقاطة واحدة متعددة المهام في عام 2015، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار شملت أيضا صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وتم إنجاز الصفقة في وقت كانت تريد مصر تنويع مصادر أسلحتها.

وأشارت إلى أن هذا يعكس حجم التعاون والدعم الفرنسي المعلن للنظام المصري في منطقة تشهد حالة انعدام استقرار كبير، بالإضافة الى تطور أوسع حول التبادلات التجارية، من خلال سلسلة عقود مع شركات مصرية وشركات عاملة خاصة بمترو القاهرة.

استثمارات فرنسية قد تصل لـ 10 مليارات يورو

ولفتت دبيشي إلى أنه يتوقع بعض الخبراء المصريين أنه وخلال العامين المقبلين قد تحدث قفزة كبيرة في الاستثمارات الفرنسية في مصر لتصل إلى 10 مليارات يورو، وهذا يوضح حجم حالة التناغم بين مصر وفرنسا في العلاقات البينية وتوافق في الرؤيا في جميع القضايا بالشرق الأوسط وهو أهم ما يميز التعاون المشترك.

وكانت القوات الجوية المصرية والفرنسية قد نفذتا، أمس، تدريباً جوياً بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام‎، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.