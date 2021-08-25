فرحا بفوز الزمالك.. يوسف الحسيني يحضن شعار النادي: أنا مستني الكاس

بفرحة كبيرة، احتفل الإعلامي يوسف الحسيني بفوز الزمالك بدرع الدوري لهذا العام وذلك خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قائلًا: «مفيش تصفيق حاد أو أي ايفكت».

وقال الحسيني: «والنبي أنا مش قادر بالأحضان حبيبي يا زمالك اديني حضن» وقبّل شعار نادي الزمالك والذي ظهر على شاشة كبيرة في البرنامج وتساءل: «صورة مع الزمالك محدش عايز يتصور سيلفي مع الزمالك» ثم صفق على الهواء.

وأضاف الحسيني: «الزمالك بطل الدوري وهارد لك للأهلي ولكل الفرق»، معلقًا على خسارة النادي الأهلي لدرع الدوري: «الأهلي دايما رافع رأس الكورة المصرية في المحافل الدولية عشان الأهلوية ميفهمونيش غلط وفيه ناس بتحط السم في العسل ومحدش يؤل كلامي».

وتابع: «محدش شجع الأهلي في مباريات دولية قدي ولا صحفي ولا ممثل ولا رياضي ولا محاسب ومحدش شجع الأهلي قدي مع اني زملكاوي قتيل وشجعت الزمالك على الهواء» مختتمًا: «أنا مستني الكاس».

وفاز نادي الزمالك ببطولة الدوري لهذا الموسم بعد غياب سنوات لصالح النادي الأهلي المصري، والذي أنهى الدوري هذا العام مكتفيًا بالمركز الثاني وتحقيقه بطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه ومشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة.