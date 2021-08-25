محامي «فتاة المول»: ادعينا ضد المتهمين بمليون جنيه.. وسنطالب بأقصى عقوبة

قال المحامي أسامة بدوي، محامي أسرة المجني عليها نجلاء نعمة الله المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المول» بالبحيرة، إنه ادعى مدنيا ضد المتهمة نورهان وشريكيها، خلال تحقيقات النيابة العامة، بمبلغ مليون جنيه، وهو ما أثبتته النيابة العامة بأوراق القضية، التي تحدد لنظرها جلسة 6 أكتوبر المقبل، أمام الدائرة 35 جنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية.

توقيع أقصى عقوبة

وأضاف «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سيطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بعد مثولهم أمام محكمة الجنايات في الجلسة المحددة لمحاكمتهم.

وحددت محكمة استئناف الإسكندرية، جلسة 6 أكتوبر المقبل، لمحاكمة نورهان جميل سعد، ومصطفى خميس عبد النبي، ومحمد عشماوي سعد؛ لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل المجني عليها نجلاء نعمة الله «فتاة المول» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واقتران ذلك بجنحة سرقة لأموالها وهاتفها ومتعلقاتها، بمدينة كفر الدوار، يوم 3 أغسطس الجاري.

جثة في المول

تقلت الأجهزة الأمنية في البحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة سكرتيرة تعمل في إحدى عيادات العيون الكائنة بمول شهير في مركز كفر الدوار.

وبانتقال رجال المباحث لمحل البلاغ، تبين العثور على جثة نجلاء نعمة الله، ونُقلت إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتشكل فريق بحث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمول وبتفريغها، تبين أن الكاميرات رصدت خروج صديقة المتهمة من العيادة في وقت معاصر للجريمة، كما رصدت كاميرات المراقبة خروج شابين أيضا.

ضبط المتهمين بقتل فتاة المول

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وتدعى «نورهان جميل سعد»، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بصحتها واعترفت بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع «مصطفى خميس عبد النبي» و«محمد عشماوي سعد».

وتم ضبط المتهمين الآخرين، واعترفا بالاشتراك مع المتهمة بقتل المجني عليها وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي.