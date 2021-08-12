النيابة: الكاميرات رصدت دخول المتهمين للعيادة وتنفيذ جريمة قتل فتاة المول

كشف بيان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذي صدر قبل قليل، متضمنا نتائج التحقيقات التي انتهت إليها النيابة العامة، في قضية قتل «نجلاء شهيدة الغدر»، التي اشتهرت إعلاميا بـ«فتاة المول»، أنّ كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة، المثبتة داخل إحدى العيادت في أحد المولات بمدينة كفر الدوار، سجلت تفاصيل واقعة مقتل «نجلاء»، رغم قطع أحد المتهمين الثلاثة بعد تأكدهم من وفاة المجني عليها، أسلاك الكاميرات، ظناً منه أنّه سيمحي بذلك آثار جريمتة، أو أي دليل أو خيط يقود لكشف هويتهم.

ولم يدرك المتهم، أنّ الكاميرات بالفعل كانت سجلت فصول الجريمة تفصيليا، منذ دخول الجناة إلى العيادة حتى تنفيذ جريمتهم ومغادرتهم للمكان، الأمر الذي أدى إلى اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة، بعد مواجهتهم بها، بالإضافة إلى أدلة الطب الشرعي، وتقرير الأدلة الجنائية.

المتهمة كانت تكن حقدا وغيرة من المجني عليها وخططت لقتلها

وتعود فصول الجريمة، إلى شهر يونيو الماضي، عندما خططت المتهمة وتدعى «نورهان»، للتخلص من صديقتها «نجلاء»، التي جمعتهما صداقة، فضلا عن المشاركة في العمل بإحدى العيادات الطبية منذ 4 سنوات، إلاّ أنّ الخلافات التي نشبت بين المتهمة والمجني عليها، زرعت الغيرة والحقد داخل نفس «نورهان»، بالإضافة إلى تميز الضحية عن المتهمة في العمل، لتختمر في رأس الأخيرة فكرة قتلها والتخلص منها، وأعدت لذلك الأدوات اللازمة واستعانت بشخصين لتنفيذ مخططها.

اعتراف المتهمين وإحالتهم للجنايات

وكانت النيابة العامة، ذكرت في بيانها الصادر، أنّ البصمات الوراثية التي تم العثور عليها ورفعها من مسرح الجريمة، التي شملت بعض قصاصات الشعر، بالإضافة إلى نصل السكين المستخدم في طعن الضحية، وملابس وحذاء أحد المتهمين، والدماء والخلايا التي وجدت في قلامات أظافر المجني عليها، تطابقت مع البصمات الوراثية لأحد المتهمين، لتكتمل بذلك أدلة الإدانة، ويتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى المتهمين الثلاثة، حيث اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى الجنايات.