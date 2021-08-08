إخلاء سبيل عدد من أقارب «فتاة المول» بكفر الدوار بكفالة

قررت جهات التحقيق المختصة في مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إخلاء سبيل شقيقي نجلاء فتاة المول وزوج شقيقتها وصديقتيها، بكفالة مالية، قدرها 500 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية التي يواجهون فيها اتهامات بالتظاهر دون تصريح والتجمهر.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، ألقت القبض على 5 وهم شيماء ومحمد نعمة الله شقيقي المجني عليها، و«محمد» زوج الأولى، ومي وثريا صديقتي المجني عليها، مساء أمس، لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح والتجمهر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق التي أصدرت بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم.

واقتادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، فجر اليوم، المتهمة نورهان معتوق وشريكيها أحمد خميس شعبان، ومحمد عشماوي سالم، لتمثيل جريمة مقتل صديقة الأولى المجني عليها نجلاء نعمة الله، فتاة المول بمدينة كفر الدوار، وذلك بحضور النيابة العامة.

ومثّلت المتهمة «نورهان» وشريكاها كيفية تنفيذ الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها المجني عليها خنقا وطعنا، واقترنت بسرقة أموالها ومنقولات أخرى كانت معها.

كاميرات المراقبة

وقال أسامة بدوي، محامي أسرة الفتاة المجني عليها، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن كاميرات المراقبة في المول، وثّقت خروج ودخول المتهمين من وإلى المول الذي تعمل به المجني عليها، 50 مرة، في وقت مقارب لوقت الجريمة، ما رجّح الاشتباه القائم بحقهم، حتى تم القبض عليهم.

وأوضح «بدوي» أن الطب الشرعي وقّع الكشف الطبي على المجني عليها تنفيذا لأمر النيابة العامة، حيث بيّن الكشف الإصابات التي لحقت بالمجني عليها نتيجة الاعتداء عليها، وتتلخص في تهشم بالجمجمة من الخلف نتيجة ضربات باستخدام آلة حادة، فضلا عن آثار خنق حول الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد ومنها منطقة الفخذين، وأوضح أن الجناة استولوا على هاتفها المحمول وإيراد العيادة وأموال كانت معها ومنقولات أخرى.