«نفق مظلم».. فيلم توعوي عن مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن «مراكب النجاة»

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فيلما توعويا في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يستهدف التوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوضيح جوانب التجربة المحفوفة بالمخاطر، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وتسليط الضوء على ما تتيحه الدولة المصرية من فرص بديلة آمنة للشباب، من خلال فرص العمل المتوفرة في المشروعات القومية، يصحبه الأداء الصوتي للفنان أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر نصر وياسين حسن.

يأتي الفيلم ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة الهجرة، مع بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والوصول للفئات المستهدفة من المبادرة وعلى رأسها الشباب المصري.

الفيلم يوعي الشباب بالنفق المظلم في «الهجرة غير الشرعية»

ووجّه الفيلم رسالته بشكل مباشر للشباب الراغب في خوض تجربة الهجرة غير الشرعية، وهي تجربة محفوفة بالمخاطر، ونفق مظلم الذي قد يودي بحياة شبابنا، دون دراية أو وعي كافٍ بطبيعة التجربة وما تحمله في طيّاتها من عراقيل وصعوبات.

يسلّط الفيلم الضوء على مبادرة «مراكب النجاة»

وإلى جانب تركيز العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، سلّط الفيلم الضوء على الجانب الآخر من المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، الذي يستهدف التعريف بسبل الهجرة الشرعية، وفرص العمل البديلة، التي استطاعت الدولة المصرية إتاحتها في المشروعات القومية العملاقة أمام الشباب المصري، لتمثل بديلا آمنا ومضمونا للشباب لبدء مستقبل أكثر إشراقا.