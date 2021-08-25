الصحة: نسعى لاكتشاف ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال وعلاجه مبكرا (فيديو)

قال الدكتور محيي السيد، منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال بوزارة الصحة، إنّ المبادرة طّبقت للمرة الأولى بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، حيث أُضيفت خانة المسح السمعي إلى شهادات الميلاد الجديدة، بجانب جدول التطعيمات، على أن يخضع الرضيع لتحليل الغدة الدرقية والفحص السمعي في أسبوعه الأول، متابعا أنّ المبادرة تطبق على الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم حتى 28 يوما، ويتم الفحص السمعي للطفل مرة أو 2 خلال الـ28 يوما.

مبادرة رئيس الجمهورية للإكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة

وأضاف منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرة تحمل اسم «مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم لـ28 يوم»، ما يعني سرعة التحرك بعد الأيام الأولى للطفل، لعلاج أي مشكلة مبكرا، موضحا أنّه بالنسبة لأطفال المدارس، فحال وجود مشكلة في سمع الطفل يتم تحويله لمستشفى تابع للتأمين الصحي.

المبادرة بدأت 1 سبتمبر من عام 2019

وكشف منسق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال، عن أنّ المبادرة بدأت 1 سبتمبر 2019، ومرّ عليها أكثر من عام ونصف، وعدد الأطفال ممن تم فحصهم وتسجيلهم إلكترونيا بلغ نحو مليون و910 ألف طفل، وعدد الأطفال ممن احتاجوا للاختبار التأكيدي 113 ألفا و325 طفلا، وعدد الأطفال ممن تم تحويلهم لمستشفيات ومراكز إحالة 1755 طفلا، وهؤلاء الأطفال يكون لديهم مشكلة بالسمع ويتم تشخيصهم تشخيص نهائي في وحدات ومراكز الإحالة الموجودة بجميع مستشفيات الإحالة بالجمهورية كلها، وعددها 30 مستشفى وجار زيادتهم.