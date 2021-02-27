فحص 92 ألف طفل ضمن مبادرة «علاج ضعف وفقدان السمع» بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1073 طفلا، خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 92 ألف و674 طفلا، ضمن مبادرة ضعف السمع، مشيرة إلى أن الحملة، تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأكدت على استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة، حرصا على صحة الطفل المصري.

كفر الشيخ تنفذ مبادرات صحية كثيرة

وقالت وكيل وزارة الصحة إن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، وإن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كل المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشارت سوسن سلام إلى أنه أُجري المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة كافة، تزامنا مع إجراء فحوصات الغدة الدرقية لكل مولود بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية، موضحة أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، ومنع التزاحم وتطهير أماكن الحملات.

أوضحت «سلام» أنه في حالة الاشتباه بالإصابة يعاد فحص الطفل بعد أسبوعين من تاريخ الزيارة الأولى بذات الوحدة الصحية، لافتا إلى أن نتيجة الاختبار الثاني تثبت أن الطفل طبيعي، أو يحتاج تحويله إلى مستشفى الإحالة للتشخيص، ومن بعدها يتم التعامل مع الطفل حسب حالته الصحية، سواء بتوفير علاج أو تركيب سماعة أو زراعة قوقعة.