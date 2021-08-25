وفاة النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي سعيد الخرومي إثر نوبة قلبية

توفي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة سعيد الخرومي، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة، حيث أعلن فجر اليوم الأربعاء، عن وفاة «الخرومي» في مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد أن حاول الأطباء إنقاذ حياته.

الخرومي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى سوروكا

ووصل النائب سعيد الخرومي إلى مستشفى سوروكا وهو بحالة خطيرة جدا، وقامت الطواقم الطبية بعمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته، لكن الأطباء أقروا وفاته تأثرا بإصابته بنوبة قلبية.

ونعت الحركة الإسلامية الجنوبية، والقائمة العربية الموحدة، سعيد الخرومي، الذي توفي إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وجاء في بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة: «سعيد الخرومي ابن شقيب السلام وابن النقب وابن مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني، أمضى سنين عمره في خدمة قضايا النقب رئيسا للجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ورئيسا لمجلس شقيب السلام، ونائبا عن الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة في البرلمان، ورئيسا للجنة الداخلية في الكنيست».

ومن جانبه، نعى رئيس القائمة العربية الموحدة عضو الكنيست منصور عباس عضو الكنيست، الراحل الخرومي قائلا: «أخونا سعيد، هذا الابن البار والنائب المُجِد الذي أمضى سنين عمره في العمل والعطاء، في خدمة أهلنا في النقب، قضى الله سبحانه وتعالى أمره وجاءه الأجل هذه الليلة إثر أزمة قلبية حادة لم تمهله مزيدا من الوقت».

اللقب الأول بالفيزياء

وولد عضو الكنيست سعيد الخرومي ​في يوم 10 يناير 1972، وهو ابن قرية شقيب السلام في النقب، وحاصل على اللقب الأول بالفيزياء من الجامعة العبرية وعلى شهادة تدريس للمدارس الثانوية من جامعة بن جوريون، بحسب الموقع الرسمي لـ«الكنيست» الإسرائيلي.

ومن بين الوظائف التي أداها الخرومي: عضو المجلس المحلي شقيب السلام، رئيس المجلس المحلي شقيب السلام، الأمين العام للقائمة العربية الموحدة، عضو المجلس القطري للتخطيط والبناء، نائب رئيس القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب.

وفي النصف الثاني من العام 2017، أصبح عضو كنيست، عن القائمة الموحدة في القائمة المشتركة، وجرى انتخابه من خلال حزبه، في الجولات الانتخابية اللاحقة.​