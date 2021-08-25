القبض على 5 أشخاص اعتدوا على رجل لسرقة هاتفه بالسعودية

أعلنت الشرطة السعودية، القبض على 5 أشخاص في الرياض، ظهروا في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، وهم يعتدون على رجل ويسرقون هاتفه المحمول.

وقال الناطق باسم شرطة الرياض، الرائد خالد الكريدي، في بيان رسمي، إن 4 من المعتقلين الذين ظهروا في مقطع فيديو، سوريين، بالإضافة إلى مواطن سعودي، وجميعهم في العشرينات من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

الشرطة السعودية تكافح الجريمة

تبذل الشرطة السعودية، جهودا مكثفة لمحاصرة الجرائم ومكافحتها في المملكة، على جميع المستويات، خاصة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، حيث تمكنت شرطة منطقة القصيم، في يوليو الماضي، من القبض على مواطن في العقد الرابع من عمره، لاتهامه في جرائم سرقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتهم، ارتكب جرائم متعددة، منها سرقة 5 مركبات «تمت استعادتها»، وأجهزة تكييف من منازل بعد تكسير الأبواب، موضحا أنه بيان نقتله «واس»، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة العامة.

عصابة الاحتيال الإلكتروني

في مطلع أغسطس الجاري، نجحت شرطة منطقة الرياض، في القبض على 16 شخصا بين العقدين الثاني والخامس من العمر، 8 منهم يحملون الجنسية اليمنية ومخالفين لنظام أمن الحدود، و5 مقيمين، و3 باكستانيين مقيمين، في إطار تتبع ومكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين نفذوا العديد من عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى الجرائم تمثلت في طلب مساعدات مالية من المواطنين عبر تلك المواقع، واستخدام أرقام اتصال محلية ودولية للتحايل، وبعدها يقومون بتحويل الأموال إلى خارج المملكة.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أن المتهمين اتخذوا المدينة، مسرحا لارتكاب جرائمهم، وأنه أثناء مداهمة المنزل المقيمين به، عثر بحوزتهم على مبالغ مالية تقدر بنحو 786,195 ريالًا،وجهاز كاشف للعملة المزيفة، وآلة لعد النقود، وهواتف محمولة، مضيفا أنه تم إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.