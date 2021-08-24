شروط السفر إلى السعودية بعد فتح الطيران.. طلب مهم من «جوازات المملكة»

في إطار شروط السفر إلى السعودية بعد قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية والدول المحظور استقبال القادمين منها، دعت الجوازات السعودية جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين المحصنين وغير المحصنين إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل دخول المملكة، في إطار إجراءات من شأنها تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى المملكة وتقليل فترة انتظارهم عند منافذ الدخول.

وكانت سفارة السعودية في مصر نوهت اليوم إلى رفع قيود السفر أمام المقيمين من الدول المحظور القدوم منها بشرط أن يكونوا حصلوا على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية قبل مغادرتهم المملكة.

شروط السفر إلى السعودية تشمل طلبًا جديدًا من الجوازات في المملكة

ويشمل تسجيل اللقاح كأحد شروط السفر إلى السعودية كل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين في المملكة ومرافقيهم، وحاملي التأشيرات الجديدة بجميع أنواعها.

وأوضحت أن تلك الإجراءات التي تدخل ضمن شروط السفر إلى السعودية، تأتي تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، منوهة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال إجراءات الدخول إلى المملكة.

وكان على رأس شروط السفر إلى السعودية للقادمين من الدول التسع المحظور قدوم المسافرين منها إلى المملكة أن يعبر المسافر عبر دولة ثالثة، على أن يكون متلقيا لأحد اللقاحات المعتمدة في السعودية، وأن يخضع لفترة حجر مؤسساتي في أحد الأماكن المعتمدة لذلك.

تسهيلات في شروط السفر إلى السعودية بعد اعتماد لقاحي سينوفارم وسينوفاك

وفي إطار مزيد من التسهيلات ضمن شروط السفر إلى السعودية، قررت المملكة اليوم اعتماد لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين ضمن اللقاحات المعتمدة في السعودية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

إلا أن وزارة الصحة السعودية كشفت في الوقت ذاته عن أن لقاحي سينوفارم وسينوفاك جرى اعتمادهما للمسافرين ولكن بشرط أن يحصل المسافر على جرعة تعزيزية من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية بصفة أساسية.

وتشمل اللقاحات المعتمدة في السعودية الأساسية لقاحات: «فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وجونسون آند جونسون».