بعد تداول صورة ابنته طالبة الثانوية.. علاء زينهم: «بنتي اتخرجت من 7 سنين»

انتشرت صورة قديمة خلال الأيام الماضية للفنان علاء زينهم برفقة ابنته عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد نجاحها في الثانوية العامة وحصولها على مجموع 97% ودخولها تنسيق المرحلة الأولى، ومرفق بها تعليق عن شكوى «زينهم» بأنه لم تهنئته بذلك.

من جانبه قال علاء زينهم، إن ابنته كانت في الثانوية العامة منذ 7 سنوات وحصلت على 97%، «بنتي اتخرجت من 7 سنوات، وحصلت على 97%، وهي الآن بتجهز تحضيرات زفافها ومن المتوقع يكون شهر نوفمبر القادم العام».

وأضاف في تصريح لـ «الوطن»، «بشكر كل الناس التي قامت بتهنئتي، وأنا الآن في انتظار زواجها».

علاء زينهم يوضح حقيقه امتلاكه لحساب على تويتر

وعن حقيقة أنه لديه حسابا على «تويتر» قال: «أنا لا أفهم كثيرا في الإنترنت، وكنت قد أنشأت حساب بالفعل ولكني قمت بإزالته بعد ذلك».

وعن أعماله السينمائية القادمة، أوضح الفنان علاء زينهم «أصور فيلم جديد مع محمد هنيدي بطل الكوميديا الكبير».

معلومات عن الفنان علاء زينهم

شارك الفنان علاء زينهم خلال مشواره الفني، في العديد من الأعمال السنيمائية والتلفزيونية والمسرحية، وكانت آخر أعماله الدرامية المميزة هي مشاركته ف مسلسل «ونوس»، مع الفنان يحيى الفخراني، للمخرج شادي الفخراني، والكاتب عبدالرحيم كمال، كما قام بالمشاركة أيضا في مسلسل «سقوط حر»، مع نيللي كريم الذي كان من إخراج شوقي الماجري، وتأليف مريم ناعوم ووائل حمدي.

شارك زينهم أيضا في بطولة حلقات «يونس ولد فضة»، مع النجم محمد سعد، والمخرج أحمد شفيق، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف عبدالرحيم كمال.

وعن أشهر أعماله السنيمائية هي «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، و«ماما حامل»، و«نص يوم»، و«اللعبة الأمريكاني»، وعن أشهر مسرحياته فهي «أبو كبسولة»، و«رسمي فهمي نظمي».