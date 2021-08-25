شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة الدراجة البخارية

يسعى الكثيرون إلى امتلاك دراجة بخارية لقيادتها والتخلص من زحام الطرق، نظرا لسهولة حركتها، وهناك بعض الضوابط والشروط من أجل قيادة الدراجات النارية (الموتوسيكل)، ومنها ما نصت عليه مادة (166) تسري على الدراجات النارية أحكام المواد 133، 134، 135، 136، 137، 138، 140، 141، 145، 150، 154، 151 من هذه اللائحة.

ضوابط قيادة الدراجة البخارية

وذكرت بوابة المرور الإلكترونية ضوابط وشروط قيادة الدراجة البخارية نعرض أبرزها فيما يلي:

نصت المادة 167 على ضرورة أن تزود الدرجات النارية أو البخارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.

ونصت مادة 168 على: «لا يسمح للدراجات البخارية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه، وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب».

مادة (169): إذا كانت الدراجة البخارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية من المرور

ووضع قانون المرور بعض الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على رخصة قيادة دراجة بخارية منها:

ألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة.

يجب توافر شروط اللياقة الصحية لقيادة الدراجة النارية «البنية والنظر والخلو من العاهات.

أن يكون حاصل على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية.

دفع رسم الاختبار.

اجتياز الاختبار الفني للقيادة وفي قواعد المرور وآدابه.

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تعاطي وإتجار مخدرات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دراجة بخارية

إحضار نموذج فحص وذلك من أجل أن يتمكن ضابط المرور من فحص الدراجة البخارية بهذا النموذج، للحصول على ترخيصها، بالإضافة إلى الاستعلام الأمني، ودفع الضريبة، وبوليصة تأمين وعدد 2 صورة بطاقة شخصية.