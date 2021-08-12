مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية جنوب بورسعيد

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة شادر عزام، على طريق بحر البقر جنوب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء حسنى عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وصول شاب مضاب وآخر جثة هامدة، عبر سيارة الإسعاف، إلى مستشفيي السلام والزهور، التابعتان للتأمين الصحي الشامل.

المصاب مجهول الهوية.. والنيابة تتحفظ على الجثة تحت تصرفها

وتبين لمدير الأمن من تحريات رجال المباحث الجنائية، أن المصاب مجهول الهوية، يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، ويعاني من غيبوبة تامة.

بينما تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد حسن حسن نصر الدين، 21 عاما، يقطن بقرية بحر البقر، جنوب بورسعيد، ونقل إلى مشرحة الزهور، تحت تصرف النيابة التى أمرت بالتحفظ على جثته، واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.