وزير الشباب يبحث إنشاء أكاديميات وملاعب رياضية في سيراليون (صور)

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ديفيد فرانسيس وزير الخارجية لشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، حيث تناول اللقاء بحث الاستفادة من الخبرات المصرية العلمية والأكاديمية في مجال تدريس المناهج الدراسية في مختلف المجالات الرياضية والتربية البدنية وذلك بالاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى العديد من الجامعات والكليات المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

الاستفادة من الخبرات المصرية العلمية في مجال تدريس المناهج الدراسية الرياضية والبدنية

أبدى وزير خارجية سيراليون رغبة بلاده في إقامة الحكومة المصرية الأكاديميات الرياضية المتخصصة في مختلف اللعبات الرياضية في جميع أرجاء سيراليون بغرض دعم المؤسسات الرياضة لديهم من خلال صقلها بتلك الأكاديميات المتخصصة.

صبحي: حريصون على تكثيف التعاون وفتح قنوات التواصل مع أفريقيا

من جهته، رحب الدكتور أشرف صبحي بوزير الخارجية والوفد المرافق له، مؤكّداً أنَّ الحكومة المصرية حريصة على تكثيف أوجه التعاون وفتح قنوات التواصل مع أشقائنا في القارة الأفريقية في مختلف مجالات التعاون وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنَّ وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطة موضوعة من أجل النهوض بالرياضة المصرية والتوسع في مجالات وآليات الممارسة الرياضية لمختلف المواطنين من خلال تطوير جميع الهيئات الشبابية والرياضية وفى مقدمتها مراكز الشباب وتحويلها الي مراكز خدمة مجتمعية من اجل تقديم افضل الخدمات للشباب والبيئة المحيطة بها.وأشار أن ثمة العديد من أوجه التعاون بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي سيتم العمل لتكثيفها خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة قطاع عريض من الشباب في سيراليون، والعمل على رفع كفاءتهم الرياضية والصحية بوجه عام .

وزير خارجية سيراليون يشيد بقف القيادة السياسية المصرية بصفة دائمة إلى جانب دولته

فيما أعرب الدكتور ديفيد فرانسيس وزير الخارجية عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيرًا إلى أنَّ هناك الكثير من العلاقات التي تجمع بين مصر وسيراليون، مثنيًا على وقوف القيادة السياسية المصرية بصفة دائمة إلى جانب سيراليون، خاصة في أوقات المحن المختلفة والظروف العصيبة التي مرت بالعالم أجمع، متابعًا «مصر لم تتوان عن تقديم الدعم لمختلف الدول، هذه هي مصر التي عهدناها دائماً، ونراها تقدم لدينا كل الدعم في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف أنَّه يتمّ حاليًا بناء 3 استادات جديدة بسيراليون فضلاً عن وجود 3 جامعات تدرس المناهج والمواد الدراسية الخاصة بمجالات الرياضة والتربية البدنية الأمر الذى يتطلب ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة تلك المنشآت لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها وكذلك الخبرات الأكاديمية المصرية في جامعات سيراليون.

وأشاد وزير خارجية سيراليون بالتجربة المصرية في مجالات العمل الشبابي والرياضي، والتي كان لديها اثر كبير في العديد من المجالات منها تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، والتطوير في المجال الرياضي وخاصة البنية الرياضية المصرية الرائدة، وهو الأمر الذي ظهر جلياً نتائجه في بعثة مصر التي شاركت بدورة الالعاب الأولمبية وحصدت 6 ميداليات أولمبية، في ظل الظروف العصيبة التي تحيط بالعالم أجمع من فيروس كورونا.