«مصنع أبطال الصعيد».. أكاديميات متخصصة في الألعاب بجامعة سوهاج

أطلقت جامعة سوهاج، الموسم الرابع للأكاديميات الرياضية والتي تشرف عليها إدارة المنشآت والاكاديميات الرياضية بالجامعة في الألعاب الجماعية (خماسي كرة، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة)، والألعاب الفردية (الكاراتيه، الكونغ فو، التنس الارضي، الجمباز، السباحة)، من سن 4 سنوات كما يوجد اشتراك للشباب والسيدات.

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إلى أن تنفيذ الجامعة لعدد من الأكاديميات في ألعاب رياضية مختلفة، تهدف في المقام الأول لتوسيع قاعدة المشاركة، وتسهم في إعداد جيل متخصص في شتى الألعاب، إضافة إلى اكتشاف المواهب لتكون قاعدة للأندية بالمحافظة ومن ثم للمنتخبات الوطنية.

120 جنيها اشتراك شهري لأغلب الألعاب، و350 جنيها للتنس الأرضي

قال الدكتور محمد درديري، أستاذ الجودو، بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، إنه بالنسبة للتدريبات في أكاديمية كرة القدم، تكون من سن 5 سنوات حتى 12 عاما، تكون التدريبات من الساعة 5 مساء وحتى 7 مساء، وهناك مواعيد أخرى للتدريبات من عمر 12 لما فوق، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على أكاديميات الجامعة.

وأضاف «درديري»، أن تدريبات السباحة تكون في حمام سباحة الاستاد الرياضي، وذلك لجميع الأعمار، وهناك أيضا التنس الأرضي، لكن المجموعات فيه تكون أعدادها قليلة واشتراكه مرتفع قليلا، ولعبة الكاراتيه عليها إقبال كبير لأنها لعبة شعبية مثل لعبة كرة القدم.

وأشار إلى أن الاشتراك الشهري رمزي، واشتراك كرة القدم والكاراتية والجمباز، السلة، كرة الطائرة، يكون 120 جنيها في الشهر، أما التنس الأرضي فيكون اشتراكه 350 جنيها في الشهر، نظرا لقلة عدد المشاركين في اللعبة، والسباحة يكون اشتراكها 300 جنيه في الشهر لأن التدريبات تكون في الاستاد الرياضي.

التدريبات على أيدي متخصصين من كلية التربية الرياضية

وأكد «درديري»، أن الهدف هو تخريج أبطال في جميع اللعبات، والأكاديميات بالجامعة تعتبر خدمة مقابل اشتراك رمزي، وليس الهدف منها الربح، والتدريب يكون على أيدي متخصصين من كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.

وقال الدكتور إبراهيم البرعي، عميد كلية التربية الرياضية، إن التدريب تحت إشراف نخبة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، ومجموعة من الكوادر من المدربين.

وقال الدكتور أحمد عبدالله، المشرف على المنشآت والأكاديميات الرياضية، إن التدريب على ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات أمام المستشفى الجامعي بمدينة ناصر، موضحا أن هناك عددا من الاختبارات تجرى قبل البدء في التدريبات

وأضاف الدكتور يحيي ثابت مدير الأكاديميات، أن التدريب أيام السبت والأربعاء، من كل أسبوع اعتبارا من الساعة الخامسة مساء، والحجز يوميا بملاعب الجامعة من الساعة الخامسة حتى الساعة العاشرة مساء.