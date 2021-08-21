الرياضة: ضوابط صارمة لضمان نزاهة وحيادية انتخابات الاتحادات والأندية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اتخاذها كل الإجراءات والاحتياطات التي تضمن إجراء انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية، في جو من النزاهة والشفافية والحيادية التي تسهم في إفراز مجالس إدارة منتخبة قادرة على مواكبة النهضة والطفرة الرياضية الكبرى التي تشهدها في البلاد في ظل اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع أنحاء مصر.

لجنة تنسيقية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الضوابط

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا اليوم أكّدت فيه أنَّها شددت على وضع المحددات والضوابط الصارمة التي تضمن الحيادية والشفافية والنزاهة الكاملة للعملية الانتخابية بما يصون حقوق جميع الأطراف والمتنافسين في الانتخابات، في ضوء الإجراءات والضوابط القانونية الخاصة بإقامة انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية خلال مواعيدها المحددة.

وأضافت وزارة الرياضة أنَّ تنفيذ هذه الضوابط سيكون من خلال اللجنة التنسيقية المشرفة على العملية الانتخابية بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة والعادلة والموضوعية للتصنيف الخاص بالجمعيات العمومية بما يضمن التمثيل الموضوعي والعادل لأعضاء الجمعيات العمومية التي سيكون لها الحق في اختيار من يمثلها في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المصرية.

ومن المقرر أن تتمّ كل هذه الخطوات فى ضوء التطبيق الكامل للقانون والمواثيق الدولية واللوائح المعمول بها في هذا الشأن تنسيقًا واتساقًا مع مختلف الهيئات الرياضية المصرية.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، إنَّ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على إجراء انتخابات الأندية والهيئات الرياضية، بشرط إرسال مجالس الإدارة أو اللجان التي تدير الأندية والهيئات الرياضية، خطابات إخطار لمديريات الشباب التابعة لها بتحديد موعد الدعوة للجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات.

المصدر: الانتخابات بعد انتهاء المدد الرسمية المحددة بـ4 سنوات

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ مواعيد انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، ستكون في مواعيدها الرسمية وفي التوقتيات التي تنتهي فيها المدة الرسمية لهذه المجالس، والمحددة بـ4 سنوات من تاريخ إجراء آخر انتخابات.