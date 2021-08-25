تموين الإسكندرية: صرف سلع تموينية بدعم 145 مليون جنيه

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المختصة في الإسكندرية لتوفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة من السلع الاساسية، مشيراً الى أن وزارة التموين قامت بضخ كميات كافية من السلع التموينية الاساسية داخل جميع المجمعات الاستهلاكية بمدينة الإسكندرية لسد احتياجات المواطنين من السلع الاساسية.

تموين الاسكندرية: وصول نسب صرف السلع التموينية المصروفة للمواطنين الى95 %‏ بإجمالي دعم 145 مليون جنية خلال شهر أغسطس

وأوضح محمد سعد الله، مدير مديرية التموين في الإسكندرية، إن نسبة السلع الاساسية خلال شهر اغسطس الجاري المنصرفة للمواطنين على بطاقات التموين بلغت 95%، بإجمالي دعم يصل الى 145 مليون جنيه تقريبا، مشيرا إلى توافر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل عدد المستفيدين بها إلى 3.5 مليون مواطن تقريبا.

وأشار إلى أن المديرية تقوم بأقصي جهد من أجل توفير كافة المستلزمات المنزلية الأساسية والسلع الغذائية الاستهلاكية مع منع التزاحم حفاظا على المواطنين، إضافة إلى القيام بالحملات التي تحد من فساد التجار أو الغش التجاري والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الإسكندرية: جميع السلع الأساسية متوفرة بالمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين

وأكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتوفير كافة السلع الاساسية بكميات تتناسب مع احتياجات المواطنين وبأسعار في متناول الجميع.