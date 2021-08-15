تموين الإسكندرية تنفي وجود ديدان في أرز التموين بعد سحب عينات منه

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس، حول وجود ديدان داخل أكياس الأرز التمويني المصروف للمواطنين في الإسكندرية، حيث أكد البعض فساد أكياس الأرز لوجود الديدان بها، وهو الأمر الذي تبعه تحرك سريع من مديرية التموين بالإسكندرية، بعد ورود شكاوى عديدة لها تبعت تلك المنشورات المتداولة.

فحص شكوى وجود دود في أرز التموين بالإسكندرية

من جانبه وفي نفس السياق، قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه أصدر تعليماته إلى جميع أجهزة الرقابة التابعة للمديرية بفحص هذه الشكوى و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورا تجاه أي مخالفات تنتج من تلك الشكوى، حفاظا على صحة المواطنين وأموال الدعم والإصلاح الاقتصادي والإداري الذي تقوم به الدولة.

سحب عينات من السلع التموينية بعد شكوى وجود دود في الأرز

وأضاف، في بيان صادر عنه اليوم، أنه تبين بالفحص من رجال التموين عدم صحة هذه الشكوى و سلامة الأرز التمويني المنصرف للمواطنين، لافتاً إلى أن المديرية حرصت على زيادة الإجراءات المتبعة، حيث تم سحب عينات من السلع التموينية و منها سلعة الأرز من وزارة التموين متمثلة بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لمطابقته بالمواصفات الفنية للسلع التموينية.

تموين الإسكندرية: الدولة تحرص على تلبية احتياجات المواطنين

وأوضح أن الدولة المتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص بتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية بكميات و فيرة و جودة عالية وأسعار تنافسية، مهيبًا بالمواطنين وقيادات المجتمع المدني عدم الانسياق وراء الشكاوى المغرضة وعرضها على المسؤولين لفحصها والرد عليها بدلا من إثارة المواطنين وتهيئة مناخ خصب لتداول الشائعات التي تنال من استقرار الوطن.