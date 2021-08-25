مسؤول صحي بريطاني يؤيد منح جرعة معززة من لقاح كورونا لكبار السن

قال البروفيسور آدم فين، عضو اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا، إن الدراسة الحديثة التي أظهرت أن هناك ضعف في المناعة بعد بضعة أشهر من تلقي جرعتي اللقاح يمكن أن يدعم إعطاء جرعة معززة لكبار السن، وعند سؤاله عن الدراسة التي كشفت أن الحماية التي توفرها جرعتان من لقاح فايزر ولقاح أوكسفورد تبدأ في الانخفاض في غضون ستة أشهر، أوضح «فين» لبرنامج «توداي» على إذاعة «بي بي سي راديو 4» أن كبار السن هم الأشخاص الذين يجب أن يتلقو اللقاح في أقرب وقت ممكن، وربما هم الأشخاص الذين من المرجح أن تتضاءل مناعتهم، ولذلك، مع تراكم الأدلة الطبية، قد نجد أنفسنا نسير في هذا الاتجاه أيضًا.

اللقاحات قد تنجح في الحفاظ على وجود حماية جيدة

وتابع: «أعتقد أن الدراسة، وفي الواقع، هناك اثنتان من الدراسات الأخرى التي أجريناها مؤخرًا، تظهر بدايات انخفاض الحماية من الإصابة، والتي قد لا تظهر أي أعراض أو أعراض خفيفة على المصاب بالفيروس، ولكن تبين دراسات أخرى أن اللقاحات قد تنجح في الحفاظ على وجود حماية جيدة ضد الإصابات الخطيرة وكذلك الشفاء من المرض، ويعد ذلك أمر مشجعا للغاية، ففي الواقع أن الأشخاص الذين تناولوا جرعتين من لقاح فايروس كورونا المستجد لا يزالون يتمتعون بحماية جيدة جدًا من الأمراض الخطيرة، وهو هدفنا الرئيسي».

من جهة أخرى ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الإحصاءات الرسمية أن مرض «كوفيد 19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد يحصد أرواح نحو مئة شخص يوميًا في المتوسط في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكن الإحصاءات والأرقام لا تعبر عن الأعداد الحقيقية، كما أن العلماء والأكاديميون يبحثون في تفاصيل المتوفين بسبب الفيروس لكي يستطيعوا عمل مقارنات بالمتوفين بنفس السبب خلال الموجات السابقة من الفيروس.