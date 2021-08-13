الولايات المتحدة تسمح بجرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا

سمحت الولايات المتحدة، بجرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للمصابين بنقص المناعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة، جانيت وودكوك، في بيان، إن «البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة (الفيروس) وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت «وودكوك»، أن الجرعة الثالثة مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مشيرة إلى أن الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن.

وكانت مديرة «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، روشيل والينسكي، قالت أمس الخميس إن حالات الإصابة بالفيروس ودخول المستشفيات والوفيات الناجمة عنه في جميع أنحاء البلاد آخذة في الارتفاع بمستوى قياسي حيث تشهد معظم البلاد انتشارا كبيرا أو مرتفعا للعدوى.

مسؤولة أمريكية: أكثر من 90% من المقاطعات الأمريكية تشهد انتشارا كبيرا للفيروس

وأوضحت والينسكي، في مؤتمر صحفي لفريق الاستجابة لـ«كورونا» بالبيت الأبيض: «ما زلنا نشهد زيادة في حالات الإصابة ودخول المستشفيات والوفيات بجميع أنحاء البلاد. والآن أكثر من 90 % من المقاطعات في الولايات المتحدة تشهد انتشارا كبيرا أو مرتفعا للعدوى».

وأضافت والينسكي، أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بـ«كورونا»، بلغ خلال 7 أيام حوالي 113 ألف حالة جديدة يوميا، بزيادة قدرها 24% تقريبا عن الأسبوع السابق، مشيرة إلى أن حالات دخول المستشفيات ارتفعت بنسبة 31%، إلى ما معدله 9700 حالة يوميا، فيما ارتفعت الوفيات إلى 452 حالة يوميا، بزيادة نسبتها 22% عن فترة الأيام الـ7 السابقة.

السلطات الصحية الصينية تسجل 47 حالة إصابة جديدة محلية العدوى في البر الرئيسي

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم، 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس محلية العدوى، في البر الرئيسي الصيني، بما فيها 26 في مقاطعة جيانجسو، و14 في مقاطعة خنان، و4 في مقاطعة هوبي، و2 في مقاطعة هونان وحالة في مقاطعة يوننان، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في تقرير يومي، إن البر الرئيسي الصيني سجل 52 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»، بما فيها 17 حالة في مقاطعة خنان و9 في كل من مقاطعتي قوانجدونج ويوننان و7 في منطقة قوانجشي و5 في بلدية شنجهاي و2 في سيتشوان وحالة واحدة في كل من مقاطعات لياونينج وشاندونج وشنشي.

وأضافت اللجنة الصينية، انه تم الإبلاغ عن حالة واحدة مشتبه بها حديثا في خنان، أمس الخميس، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بـ «كوروونا» مؤخرا.

كوريا الجنوبية: تمديد التوصية الخاصة بالامتناع عن السفر للخارج لمدة شهر إضافي

وفي كوريا الجنوبية، مددت وزارة الخارجية، اليوم، التوصية الخاصة بالامتناع عن السفر للخارج لمدة شهر إضافي، مشيرة إلى استمرار تفشي «كورونا» وسلالات الفيروس المتحورة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتدخل التوصية في حيز التنفيذ حتى 13 من سبتمبر المقبل، وأوصحت الحكومة، الكوريين بعدم السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة،وأوصت الموجودين بالخارج بالفعل باتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على أمنهم.

كما يمكن تمديد الإجراء مرة أخرى، كما وضع القرار في الاعتبار أهمية امتناع الكوريين الجنوبيين عن السفر إلى الخارج لمنع زيادة حالات الإصابة الوافدة من الخارج.

بدوره، حث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «كيم بو-جيوم»، اليوم، مواطني بلاده، على الامتناع عن السفر أو التجمعات خلال عطلة يوم التحرير، مطالبا في خطاب تليفزيوني على المستوى الوطني، بتعاون الجمهور في معركة البلاد ضد الفيروس وصلت أعداد المرضى الجدد إلى مستويات قياسية جديدة بعد موسم العطلة الصيفية.

كما حث «جيوم»، بالامتناع عن إقامة التجمعات الخاصة والقيام بالرحلات خلال فترة العطلة لمدة 3 أيام، التي تبدأغدا السبت، محذرا من أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجمعات غير القانونية في الشوارع،

وتابع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي قائلا: «لا حرية أو حقوق يمكن أن تسبق حماية سلامة الناس وأرواحهم»، فيما أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الخميس، لصناديق المرضى الأربعة في إسرائيل بتوسيع نطاق الأعمار، التي يجوز لها تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

بدوره، قال المدير العام لوزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي نحمان آش، في تصريحات لموقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، إن الوزارة تبحث في إعطاء الجرعة الثالثة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

من جانبه، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، أمس الخميس، من أن القطاع، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، مقبل على موجة جديدة من «كورونا» ما ينذر بخطورة كبيرة، وقال للصحفيين، إن وزارة الصحة رفعت الجاهزية في المستشفيات على أكمل وجه لاستقبال الموجة الجديدة من الفيروس.