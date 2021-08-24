إدارة الدواء الأمريكية تجيز استخدام لقاح فايزر بشكل كامل

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشكل كامل اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» الذى صنعته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية فى خطوة كبيرة من شأنها أن تسهم فى تعزيز حملة التحصين وسط ارتفاع فى العدوى التى سببتها السلالة دلتا، ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان لإدارة الدواء الأمريكية أنها أجازت التطعيم باللقاح للذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، وإنه سيتم تسويق الجرعات تحت اسم «كوميرانتى».

من جهتها، أوضحت الدكتورة كاثرين أوبراين، مسئولة اللقاحات والمناعة فى منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات بشكل عام فعالة فى الحماية من الإصابة بأمراض شديدة بشكل خاص والشفاء، وقالت إن اللقاحات ليست فقط وقائية ضد ظهور الأعراض، بل يبدو أنها تمنع أيضاً الإصابة بالعدوى فى الجهاز التنفسى العلوى، وأضافت أنها قد تقلل أيضاً من مدة الإصابة عند حدوثها.

وأعلن البيت الأبيض أنه من المتوقع أن تكتمل مراجعة أصول كورونا التى طلبها الرئيس الأمريكى، جو بايدن، خلال ساعات، ولفتت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين ساكى، إلى أن نسخة غير سرية للرأى العام سيتم وضعها، وكان «بايدن» قد أمهل مساعديه فى مايو الماضى مهلة 90 يوماً للعثور على إجابات حول منشأ كورونا، حيث اتبعت وكالات الاستخبارات الأمريكية نظريات مختلفة، بما فى ذلك احتمال وقوع حادث بمختبر فى الصين، أدى إلى تسرب الفيروس.

وعالمياً، ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية أن حصيلة مصابى فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 212 مليوناً و511 ألفاً و54 حالة، وأضافت الجامعة أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و440 ألفاً و962 حالة.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 37 مليونا و935 ألفا و465 حالة حتى الآن، بينما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 21 في اليوم السابق.