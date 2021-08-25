حملات لإزالة المباني والمحلات المخالفة في الجيزة

نفذت أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عددا من حملات إزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، اللواء أحمد راشد، بمواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 7 حالات بناء مخالف في ابو النمرس

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان صحفي، اليوم، ان أجهزة مركز ومدينة أبو النمرس أزالت 7 حالات بناء مخالف عبارة عن غرف على إجمالى مساحة 750 م2 بمنطقة كوبرى عثمان بالحرانية بشبرامنت.

وقامت أجهزة مدينة الحوامدية بإيقاف أعمال بناء مخالف بمساكن سوق الخميس بقرية أم خنان عبارة عن تشوينات لإقامة مبانى، وإزالة غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 20م2 بمقابر منطقة والى.

ورصدت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر 6 حالات بناء مخالف بقرية أبوغالب عبارة عن حوائط حاملة على مساحة 120 متر، والحالة الثانية أعمال بناء على مساحة 175 متر، والحالة الثالثة عبارة عن سور على مساحة 200 متر، والرابعة لأعمال بناء مخالف على مساحة 200 متر ، والخامسة عبارة عن تشوينات لبناء على مساحة 60 متر، والسادسة لغرفة على مساحة 12 متر، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 45 م2 بمنطقة المتحدة بقرية نكلا .

إزالة محلات بالبلوك الأبيض بقرية أبو رجوان بالبدرشين

وفى البدرشين تم إزالة عدد 2 محل بالبلوك الأبيض بقرية أبو رجوان قبلى و 5 حالات بناء مخالف بقرى منشأة دهشور وأبوصير ومنشأة كاسب، فيما رصدت أجهزة مركز ومدينة الواحات البحرية حالة بناء مخالف عبارة عن سور من الحجر الجيري، وأزالت أساس شقه من البلوك الجيري بقرية الحارة بالإضافه الي إزالة سور مخالف بجوار نفق الطيران بحي الطالبية .

وفي مركز العياط تم إزالة حالة تعدي بالبناء على أرض زراعية على بقرية بيدف بنطاق الوحدة المحلية بطهما كما تم إزالة حالة تعدي بالبناء على أراضى الإصلاح الزراعى على مساحة 80م2 بقرية برويش بالوحدة المحلية ببرنشت.

إزالة محلات تم إقامتها بدون ترخيص بالعجوزة

شهد حي العجوزة إزالة 7 محلات تم إقامتها بالمخالفة بدون ترخيص بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء في إطار أعمال التوسعة والتطوير الجارية بالشارع، وتمت أعمال الإزالة للحالات على الفور ومصادرة مواد وأدوات البناء وإيداعها مخازن المراكز والمدن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.