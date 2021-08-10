محافظة الجيزة تستجيب لـ 1964 بلاغا وشكوى خلال شهر

استجابت محافظة الجيزة لنحو 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضي، من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة «صوتك مسموع»، عبر تقنية «الواتس اب».

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان صحفي، اليوم، إن المحافظة تلقت 1987 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضى تمت الاستجابة إلى 1964بلاغا وشكوي منها وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأكد «راشد»، أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بإستكمال اعمال إصلاح وصيانة لكابلات كهربائية من قبل الجهة المختصة أو تنفيذ مشروع للصرف الصحى وذلك في اطار الاستجابة لمطالب المواطنين وحلها .

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً لحلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحى أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء او البناء المخالف أو الاشغالات أو بلاغات الكوارث.

وجاء ترتيب البلاغات خلال الشهر الماضى التى تلقتها محافظة الجيزة كالأتى «أعطال بالكابلات الكهربائية، وانقطاعات نظراً لإرتفاع درجات الحرارة وتخفيض بعض الأحمال كأعلى عدد من البلاغات التى تم تلقيها ثم بلاغات بوجود إشغالات أو مخلفات وتم التعامل الفوري معها ثم بلاغات وقوع حوادث بالطرق ثم ضعف لضغوطات المياه أو وجود طفوحات للصرف الصحى ببعض المناطق وأخيراً حالات البناء المخالف».

يذكر أنه يتم تلقي بلاغات وشكاوى مواطني محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 او من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب على ارقام ( 01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الارضية وهى ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ) .