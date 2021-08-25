تاريخ لا ينسى.. أول ظهور لـ«شوماخر» في «فورميلا1» وأزمة «أودي» الكبرى

تتوالى الأحداث داخل عالم السيارات عبر مرور السنوات، الكثير منها طوته صفحات التاريخ، والكثير أيضا ما يزال يذكر كلما تتاح المناسبة للحديث عنه، لعل من الأحداث المهمة التي وقعت في مثل هذا اليوم 25 أغسطس عام 1910، كان إجبار إحدى أكبر العلامات التجارية لتصنيع السيارات الألمانية الفاخرة، على تغيير اسمها، لتصبح العلامة المعروفة حاليا باسم «أودي»، وشهد نفس التاريخ أيضا، عام 1991، الظهور الأول لمتسابق السيارات العالمي مايكل شوماخر، في فورميلا 1.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أهم الأحداث التاريخية في عالم السيارات، التي صادف حدوثها مثل هذا اليوم 25 أغسطس:

إجبار «هورش» على تغيير اسمها لـ«أودي»

أُجبرت شركة «هورش اوتوموبيل فيرك جي أم بي إتش»، لصاحبها أوجست هورش على تغيير اسم الشركة، بسبب خلاف قانوني حول اسم «هورش»، ليصبح اسمها عام 1910 «أودي اوتوموبيل فيرك جي أم بي إتش»، إذ كانت البداية الفعلية لعمل الشركة مع حلول القرن العشرين تحديدا عام 1899، عن طريق شراكة بين هورش، وشريكه سالي هيرتز.

يذكر أن عام 1932، شهد دمج شركات «هورش، وأودي ودي كا دابليو (DKW) وفانديرير» لعمل مجموعة «أوتو يونيون»، العلامة الحالية لشركة أودي، والمكونة من 4 حلقات، تمثل الاندماج بين الشركات الأربعة.

وافتتحت الشركة، خط تجميع السيارات الصغيرة، واستمرت في إنتاج السيارات الفخمة ذات 8 أسطوانات، وعام 1936 أنتجت الشركة السيارة رقم 25,000 من السيارات الفخمة ذات 8 أسطوانات، وشاركت الشركة في سباق الجائزة الكبرى Grand Prix، عن طريق تصميم وتصنيع سيارات خاصة بالسباق، وبين عامي 1933 و1937، فازت الشركة بعدد 25 سباقا.

أول ظهور لـ«مايكل شوماخر» في فورميلا 1

شهد هذا اليوم عام 1991، الظهور الأول لسائق سيارات السباق الألماني مايكل شوماخر، في فورميلا 1، وتحديدا في سباق الجائزة الكبرى البلجيكي على حلبة «سبا فرانكورشان».

يشار إلى أن شوماخر ولد في ألمانيا الغربية سنة 1969، حيث كان والده يدير حلبة سباق صغيرة، وفاز سائق السيارات الشهير، ببطولة الكارتينج في عام 1984 و1985، وفاز بالألقاب الأوروبية في عام 1987، ثم ترك الدراسة ليتفرغ إلى العمل كميكانيكي سيارات.

وفي عام 1988، بدأ مايكل شوماخر، السباق على حلبة فورميلا 3، التي تتميز بمشاركة سيارات أقل قوة من المشاركة في فورميلا 1، وبعد فوزه في فورميلا 3 الألمانية، انضم عام 1991 إلى فريق رجل الأعمال الأيرلاندي إدي جوردن، لسباقات فورميلا1، وعام 1994 فاز بلقب بطولة العالم للسائقين.