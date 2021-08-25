في ذكرى رحيله الـ 15.. «دوات» يعرض صور الأيام الأخيرة لنجيب محفوظ

تمر الذكرى الـ 15 على رحيل الأديب الراحل نجيب محفوظ، يوم 30 أغسطس الجاري، وفي اليوم نفسه يقام معرض لصور فوتوغرافية نادرة تعرض للمرة الأولى في مصر، والتي لقطتها عدسة المصور الراحل محمد حجازي، في معرض بعنوان «دوات» في وسط البلد.

«دوات» يعرض صور نادرة لنجيب محفوظ

وقال علي حجازي، نجل المصور الراحل محمد حجازي، والذي قام بتنظيم المعرض، إن والده وثق آخر أيام الأديب نجيب محفوظ في عدد من الصور الحصرية التي لم يتم عرضها على المستوى المحلي من قبل، ولكن تم عرضها في معارض في النمسا وألمانيا والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح علي لـ «الوطن»: « تاريخ المعرض مميز للغاية يوم 30 أغسطس الذي تمر فيه الذكرى الـ 15 لوفاة الكاتب نجيب محفوظ، يصادف ذكرى ميلاد والدي، بينما ينتهي المعرض يوم 4 سبتمبر والذي تمر فيه الذكرى الأولى لرحيل والدي، الذي توفى العام الماضي».

توثق سلسلة الصور المعروضة في «دوات» الحياة اليومية لنجيب محفوظ في أوقات مختلفة من حياته منذ عام 1992 حتى وفاته عام 2005.

المصور محمد حجازي يوثق أيام نجيب محفوظ الأخيرة

وأوضح «علي» العلاقة بين نجيب محفوظ ووالده المصور محمد حجازي كانت فريدة من نوعها، بدأت عندما التقط محمد حجازي صور نجيب محفوظ بعد أن فقد بصره، دون علمه، وعندما علم «محفوظ» بالصور، سمح لـ «حجازي» بالبقاء معه أيام كاملة في المنزل لتوثيق أيامه الأخيرة، وأصبحت علاقتهم أقوى لدرجة أن «حجازي» كان المصور الوحيد المسموح له بالتقاط صور لـ«محفوظ» في المستشفى.

وعن سبب تسمية المعرض بـ «دوات»، أوضح نجل المصور الراحل محمد حجازي، أن «دوات» هي الحياة الآخرة في الأساطير المصرية القديمة، والمكان الذي يعود فيه الملوك إلى الحياة ويتحدثون عن كل أعمالهم أمام أنوبيس والآلهة الأخرى في يوم القيامة، وتسمية المعرض بهذا الاسم يهدف إلى إحياء تراث فنانين كبار في مجالات تخصصهما.