وزارة الثقافة: الانتهاء من تطوير متحف نجيب محفوظ خلال 9 أشهر

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إنه يجرى حاليا العمل على تطوير متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، استعدادا لتحويله إلى مركز إبداع ثقافي متكامل، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب بدأت العمل في المتحف، ومن المقرر أن تنتنهي منه خلال 9 أشهر.

وأضاف «عبدالوهاب» في تصريحات لـ«الوطن»: «ومن المقرر أن يضم الطابق الثالث قاعة متعددة الأغراض، وأخرى سينما صغيرة، وثالثة للندوات، وذلك بهدف التفاعل مع أهالي المنطقة، في إطار السياق الذى أسس المتحف عليه، وبالتوافق مع مجلس أمناء المتحف».

وأشار رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إلى أنه تم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية، وجرى تشغيل المصعد الهكربائي «الأسانسير» الخاص بالمتحف، منوها إلى أنه بعد انتهاء العمل بالطابق الثالث سيفتتحه؛ ليكون المتحف مركز إشعاع ثقافي متكامل.

متحف نجيب محفوظ

وافتتح المتحف في 2019، وتبلغ مساحة الطابق الواحد نحو 800 متر، جرى تخصيص الطابقين الأرضي والأول، لإنشاء مركز إبداع ومتحف للأديب العالمي.

ويضم المتحف، قاعات مخصصة لاستقبال كبار الزوار، وغرفة لاستقبال الزائرين، ومكتبة سمعية وبصرية، تحتوي جميع أفلام نجيب محفوظ وحواراته ولقاءاته التليفزيونية المصورة، والأفلام التي تحدثت عنه، بالإضافة إلى جمع المواد المصورة المتعلقة به، سواء لحظة تسلمه جائزة نوبل أو غيرها، فضلا عن البرامج التليفزيونية التى تحدثت عنه بعد وفاته وغيرها، بجانب قاعات للأوسمة والميداليات والشهادات التي منحت له، ومتعلقاته وأوراقه الشخصية.

مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ

ويتكون مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ من الأديب الكبير يوسف القعيد، رئيسا، ويضم في عضويته نخبة من أبرز الأسماء في مجال الأدب والإعلام، من بينهم أم كلثوم نجيب محفوظ، الناقدة ماجدة موريس، الدكتور حسين حمودة، الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، الإعلامية منى الشاذلي، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ورئيس الهيئة العامة للكتاب بصفاتهم.