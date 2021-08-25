مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021.. الإعلام بـ40 ألف جنيه

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وبدء التنسيق الجامعي، يلجأ الكثيرون ممن لم يحققوا حلمهم بالحصول على مجموع معين يؤهلهم للكيات التي يرغبون بها، إلى الالتحاق بالجامعات الخاصة، ومنها «الأهرام الكندية»، لذا يبحثون عن مصروفات الجامعة الكندية بالتجمع الخامس 2021.

وفي هذا الصدد وفي إطار اهتمام الكثيرون بالجامعة، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة مصروفات الجامعة الكندية 2021، وفقا للصفحة الرسمية للجامعة على موقع «فيس بوك».

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021

كلية طب الفم والأسنان

يصل إجمالي مصاريف كلية طب الفم والأسنان في جامعة الأهرام الكندية إلى 165 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية الصيدلة

يصل إجمالي مصاريف كلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية إلى 90 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية علاج طبيعي

يصل إجمالي مصاريف كلية علاج طبيعي إلى 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة

يصل إجمالي مصاريف كلية الهندسة في الجامعة الكندية إلى 55 ألف جنيه خلال العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية إدارة الأعمال

يصل إجمالي مصاريف كلية إدارة الأعمال بجامعة الأهرام الكندية إلى 45 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية الإعلام «إنجليزي»

يصل إجمالي مصاريف كلية الإعلام «إنجليزي» في جامعة الأهرام الكندية إلى 45 ألف جنيه، خلال العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية الإعلام «عربي»

إجمالي مصاريف كلية الإعلام «عربي» بجامعة الأهرام الكندية 40 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية اللغات والترجمة

وتصل مصاريف كلية اللغات والترجمة إلى 40 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب

يصل إجمالي مصاريف كلية الحسابات بجامعة الأهرام الكندية إلى 50 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

كلية التصميم والفنون الإبداعية

وإجمالي مصاريف كلية تصميم والفنون بجامعة الأهرام الكندية إلى 55 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

خطوات التقديم لجامعة الأهرام الكندية

1- على الطالب حجز امتحان تحديد المستوي.

2- ثم تأتي مرحلة التنسيق بعد انتهاء التنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، والتي يملئ فيها الطالب رغباته في التنسيق وينتظر النتيجة.

3- يجهز الطالب الأوراق ويحضر إلى مقر الجامعة من أجل تقديم أوراقه.

4- ثم مرحلة دفع المصاريف بعد القبول.