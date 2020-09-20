الجامعة الكندية بالعاصمة: الرئيس صاحب فكرة افتتاح فروع لجامعات أجنبية

قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس الجماعة الكندية بالعاصمة الإدارية، إن فكرة افتتاح فروع الجامعات الأجنبية في مصر كان توجه الرئيس السيسي منذ 2016، كما اقترح إنشاء جامعات جديدة بمختلف المدن المصرية.

وأضاف "القاضي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الطالب يحق له التعليم في الجامعة في مصر أو كندا، حيث يتم عقد المحاضرات بشكل أونلاين، وهي فرع لجامعات دولية، حيث إن البرامج التي يتم تقديمها في كندا هي ذاتها المقدمة عبر الجامعة المصرية، موضحا أن هناك تواصل تام بين الطلاب في مصر والدكاتره في كندا، كما تم استقطاب اتحاد الطلبة الكندي وجائوا للحديث مع زملائهم في مصر من قبل.

وأكد أن الجامعات الكندية في مصر لا تملك إعطاء شهادة من جامعات مصرية، ولكن يتم تقديم كل ما هو غير أكاديمي في عملية تسويقيه للجامعة وخبرات الجامعات الكندية بالخارج وبإشراف مشترك.