مدبولي يشيد بالشباب المسؤول عن ترميم معبد الكرنك: «حاجة تفرح وتشرّف»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مع الحكومة مشروعات التطوير التي تتم في مصر وأضاف تعليقا على صور شاهدها أمس لشباب وهم يعملون في ترميم معبدي الأقصر والكرنك: «حاجة تفرح وتشرّف، شايفين شباب وشابات من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وهم يرممون ويستعيدون الألوان الأصلية التي كانت موجودة على المعبد منذ آلاف السنين».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، أثناء جولته وعدد من الوزراء في الأقصر، لتفقد الأعمال النهائية لمشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وأعمال الترميم بمعبدي الكرنك والأقصر، أنّ أعمال الترميم عبارة عن معالجات بسيطة ودقيقة للغاية، تظهر الألوان مرة أخرى بعد إزالة الركام الموجود عليها منذ آلاف السنين.