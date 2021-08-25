مدبولي يصل الأقصر لمتابعة استعدادات احتفالية ترميم طريق الكباش

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش.

افتتاح ترميم طريق الكباش سيجري في احتفالية عالمية

ومن المُقرر، أن تكون تلك «الاحتفالية» في حدث عالمي مُبهر، بما يتوازي مع احتفالية موكب المومياوات الملكية، وذلك في ضوء الاهتمام العالمي بمدينة الأقصر، والتي تضم قرابة ثلث آثار العالم.