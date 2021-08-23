بدء إزالة السور الخلفي لقصر «توفيق باشا أندراوس» الأثري في الأقصر

بدأت أعمال إزالة السور الخلفي لقصر توفيق باشا أندراوس، داخل حرم معبد الأقصر بوسط مدينة الأقصر، أمام كورنيش النيل، منذ قليل، تزامنا مع أعمال إزالة الأبواب والنوافذ الخشبية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، عقب صدور قرار بالهدم من قبل وزارة الآثار المصرية والذي تضمن نزع ملكية القصر وضم الأرض إلى حرم معبد الأقصر، لكون القصر آيلا للسقوط عقب تعرض القصر لحادثة تنقيب عن الآثار من قبل عدد من الأشخاص كان من ضمنهم أحد ورثة القصر.

ورود شكاوى بأعمال حفر وتنقيب

وقال العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، إن أعمال هدم القصر، بدأت اليوم، عقب ورود شكاوى تم رفعها لمحافظ الأقصر، تضمنت وجود أعمال حفر وتنقيب من قبل بعض اللصوص داخل القصر، ما يؤثر على سلامة القصر ويشكل خطورة على الآثار لكونه داخل حرم معبد الأقصر، لافتا إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عاينت الموقع، وأكدت سوء حالته وتعرضه لانتكاسات وأصبح يشكل خطورة على حرم المعبد، وبالتالي تم إصدار قرار إزالة من ثم عرضه على محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لتحديد موعدا للإزالة.

لجنة لحصر المنقولات داخل القصر

وتابع رئيس مدينة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تحديد لجنة لحصر المنقولات داخل القصر، وعقب معاينتها تم العثور على غسالة وثلاجة وطقم انتريه متهالك، تم التحفظ عليها ونقلها لمخازن المدينة لحين تسليمها لأصحاب الأرض عقب وصولهم.