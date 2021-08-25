مصدر أمني ينفي غلق طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي

نفى مصدر أمني ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن غلق طريق «القاهرة – الإسكندرية الصحراوى»، مؤكداً أنه تم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى لمدة عشر أيام، بداية من اليوم الساعة 8 صباحاً، على أن يكون البديل لكوبري الدوران المشار إليه كوبري الخطاطبة - على بعد 1,5 كم من الدوران الجاري إغلاقه دون تعطيل للحركة المرورية-، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق «القاهرة- إسكندرية الصحراوي»، حيث تعمل الإدارة العامة للمرور على تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

المرور تخصص غرف طوارئ

ومن جانبها، خصصت الإدارة العامة عددًا من غرف الطوارئ للتعامل مع المواقف الطارئة التي تحدث بشكل مستمر على الطرق، كما تعمل الغرفة بأعلى طاقة وعلى مدار الساعة تحسباً لتلقي بلاغات وتعمل غرف الطوارئ بالتنسيق مع جميع إدارات المرور الأخرى في المحافظات، وضمن خطة مرورية موسعة لمواجهة الآثار المترتبة على الكوارث التي تحدث على الطرق، والتي من الممكن أن تسبب في اختناق مروري أو وقوع حوادث.

حملات الإدارة العامة للمرور

ومن جانبها، تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها على الطرق تنفيذا لاستراتيجية الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين من أجل تسيير حركة المرور وتحقيق الانضباط المروري، والحد من الحوادث على الطرق والسريعة.

وأسفرت حملات المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 5100 مخالفة متنوعة، من بينها مخالفات: 2106 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 105 مخالفات السير دون تراخيص، 800 مخالفة عدم الالتزام بالحمولات المقررة.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن تواصل مهام عملها بحزم وحسم على الطرق السريعة وفي الميادين العامة للتصدي لمرتكبي المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم.