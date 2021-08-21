مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم 4 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي، قبل قليل، وكشفت التحريات والتحقيقات أنه وقع بين 4 سيارات ملاكي وميكروباص، بالقرب من منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأضافت التحريات، أنه عقب وقوع الحادث، انتقل فريق من المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وجار رفع آثار الحادث ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات اللازمة للمصابين.

من جانبها، صرحت النيابة بدفن المتوفين، ولا تزال التحقيقات مستمرة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المتسبب في الحادث.